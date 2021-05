Neustadt

Yoga, Body-Percussion, Fotografie, eine Schnupperstunde in englischer Konversation und einiges mehr hat die VHS Hannover Land an Dienstagen im Mai im Angebot. Nach wie vor laufen alle Kurse online via Zoom und kosten jeweils 9 Euro Teilnahmegebühr.

Bei „Sanftem Yoga am Abend“ sind Teilnehmer für Dienstag, 11. Mai, 20 bis 21.30 Uhr, eingeladen, den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Ausdauer und Kraft sind hingegen gefragt beim Workout-Zirkeltraining am Dienstag, 18. Mai, 19 bis 20 Uhr. Wer sich in der Mittagspause im Homeoffice wachrütteln lassen möchte, ist womöglich am „Bodypercussion-Muntermacher“ interessiert. Auch Anfänger auf diesem Gebiet können mitmachen, versichert die VHS. Auf dem eigenen Körper wird am Dienstag, 11. Mai, 11.30 bis 12 Uhr, getrommelt.

Schnupperstunde in englischer Konversation

Spaß an der englischen Sprache steht bei der „Schnupperstunde Conversation online English from B1 and up“ im Vordergrund, die für Dienstag, 18. Mai, 18 bis 19.30 Uhr, geplant ist. Den Anfang macht der Vortrag von Sir Ken Robinson zu „Do schools kill creativity“, dem sich ein Gespräch der Teilnehmer – natürlich auf Englisch – anschließt.

Zwischenmenschliche Töne werden auch am Dienstag, 11. Mai, 20 bis 21.30 Uhr, angeschlagen. In „Beziehungen zwischen Nähe und Distanz in Zeiten von Corona“ sollen die Teilnehmer sich austauschen über Beziehungen zwischen Partnern, Freunden, Familie und Bekannten. Wie miteinander umgehen, wenn mehr Nähe oder auch mehr Distanz zueinander durch die Pandemie entsteht?

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sportfotografie vom Experten lernen

Für Fotografieinteressierte findet am Dienstag, 18. Mai, 20 bis 21.30 Uhr, der Onlinevortrag „Sportfotografie – ganz nah dran“ statt. Kursleiter Alexander Körner, gefragter Fotograf für die Bildagentur Getty Images, gibt den Teilnehmenden einen Einblick in die Fotografietechnik auf Großveranstaltungen wie dem Ironman oder den Triathlon-Weltmeisterschaften. Warum braucht man einen Trockentauchanzug für den Triathlon in Hamburg? Wozu sind Knicklichter in Norwegen gut? Auch solche Fragen will er beantworten.

Wer Unterstützung bei der Teilnahme via Zoom benötigt, kann dienstags, 11 bis 13 Uhr, die telefonische Sprechstunde unter (05032) 9014410 nutzen. Anmeldungen nimmt die VHS online unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de oder telefonisch unter (05032) 9014414 entgegen.

Von Beate Ney-Janßen