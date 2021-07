Amedorf

Die Franzsee-Initiative lädt Cineasten zu einem zweiten Open-Air-Kinoabend an den beschaulichen See in Amedorf ein. Am Sonnabend, 7. August, ab 19 Uhr ist es soweit: Der Spielfilm „Kiss the Cook“ aus dem Jahr 2014 steht auf dem Programm. Bei der Komödie ist Jon Favreau nicht nur Regisseur Drehbuchautor, sondern auch Produzent und Hauptdarsteller. Im Film zeigt er, wie tief ein Gourmetkoch fallen muss, bevor er die Freude am Leben und den eigenen Genuss wiederfindet. Sein Weg führt ihn dabei mit einem Foodtruck quer durch die USA.

Platzvergabe nach dem Windhundprinzip

Die Anmeldung zu diesem Kinoabend ist nur über ein Anmeldeformular auf der Internetseite www.franzseebad.de möglich. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, sie werden nach dem Windhundprinzip an die schnellsten vergeben. Besucher müssen zur Vorstellung einen Mund-Nasen-Schutz, ihre Buchungsbestätigung und ein Impfzertifikat auf dem Smartphone oder in Papierform mitbringen. Nicht Geimpfte benötigen einen tagesaktuellen Schnelltest eines offiziellen Testzentrums. Die Sitzplätze werden zugewiesen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer kann, soll Sitzgelegenheiten (Klappstühle, Kissen, Decken) mitbringen, heißt es von den Veranstaltern. Sanitäre Anlagen und Verpflegungsnachschub für den zweiten Teil des Films gibt es in der Pause. Der Eintritt ist frei, die Franzsee-Initiative bittet allerdings um eine angemessene Spende. „Damit das Naturbad auch finanziell gut durch den zweiten schwierigen Sommer kommt“, sagt der Vorsitzende Friedhelm Wedemeyer.

Von Mirko Bartels