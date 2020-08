Neustadt

Johannes Laub ( CDU) wird Verwaltungschef in der Erzdiözese Freiburg. Aus diesem Grund wird er seine Mandate niederlegen, gab er am Donnerstag bekannt. In Neustadts Kernstadt ist er seit Januar 2019 Ortsbürgermeister, im September 2016 war er in den Rat der Stadt und den Ortsrat Neustadt gewählt worden.

Als Nachfolger von Laub im Rat der Stadt soll Diedrich von Dessien in der nächsten Sitzung verpflichtet werden. Wer in den Ortsrat nachrückt, steht noch nicht fest. Zudem muss ein Nachfolger für das Ortsbürgermeisteramt gewählt werden.

„Ein hoher Preis“ ist der Wegzug für Johannes Laub

Laub zog mit seiner Familie vor sieben Jahren nach Neustadt, arbeitete zunächst als Studienrat am Neustädter Gymnasium, später als Schulentwicklungs- und Kommunalberater. In Neustadt, sagt er, habe er sich sehr wohl gefühlt. Die Niederlegung seiner Mandate zugunsten der neuen Arbeitsstelle sei „ein hoher Preis“.

