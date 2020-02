Neustadt

Neustadts Ortsbürgermeister Johannes-Jürgen Laub ( CDU) sitzt am vergangenen Sonnabendmorgen im Konferenzraum der Stadtwerke. Er hat Frauen eingeladen, um sie für das politische Geschehen vor Ort zu engagieren. Neustadts Ortsrat hat 15 Sitze. Drei Frauen stehen zwölf Männern gegenüber. Laub hält das für steigerungswürdig und wichtig.

Sein Ziel: „Ich will bei der nächsten Kommunalwahl 2021 den Frauenanteil in den Gremien deutlich erhöhen, sodass es den Bevölkerungsanteil der Frauen spiegelt.“ Ihm schwebt eine Erhöhung auf fünf Sitze für Frauen in der CDU vor, von 15 Neustädter Ortsratssitzen insgesamt.

„Warum nutzen Sie Ihr Wissen nicht?“

Ein beinahe ausgeglichenes Geschlechterverhältnis kann von den 13 Neustädter Ortsräten allein Poggenhagen vorweisen. Neun Sitze gibt es insgesamt, vier sind mit Frauen besetzt, darunter die Ortsbürgermeisterin Monika Strecker. Am Desinteresse könne es nicht liegen, sagt Laub. Ob Kinderbetreuung, Schulversorgung, Umweltschutz und Verkehrsberuhigung – bei Diskussionen erlebt er viele engagierte und politisch sachkundige Frauen.

„Natürlich spreche ich die Diskussionsteilnehmerinnen auch persönlich an und frage, warum sie ihr Hintergrundwissen nicht für die politische Gremienarbeit nutzen“, sagt der CDU-Politiker. „Mich hat ja keiner gefragt“, lautet eine häufig gegebene Antwort. Laub hat gefragt – darum sitzt er am Sonnabend bei den Stadtwerken im Konferenzraum.

Positives Medien-Echo, aber keine kommt

Das mediale Echo auf Laubs Frauenoffensive sei gut gewesen, sagt er. Die HAZ berichtete ebenso wie die Neustädter Zeitung. Von den Frauen selbst kam ebenfalls breite Zustimmung per Whatsapp und SMS. Von „tolle Idee“, bis „ da will ich mitmachen“ reichten die Bekundungen.

Trotzdem bleibt Laub an diesem Tag allein im Konferenzraum. „Verhaltensstarre bei verbaler Aufgeschlossenheit“ nennt man das unter Sozialwissenschaftlern und attestiert es gerne Männern im Zusammenhang mit der fairen, innerfamiliären Aufteilung von Hausarbeit und Kinderbetreuung.

Trotz der Null-Resonanz am Sonnabend glaubt Laub an sein Ziel. Er denkt über eine andere Form der Kommunikation nach. „Vielleicht ist es besser, Frauen zu besuchen“, sagt er. „Dafür würde ich Kuchen backen oder einen Salat machen“ – als Türöffner.

Von Patricia Chadde