Averhoy

Die Ortsdurchfahrt in Averhoy (Landesstraße 193) ist von Mittwoch, 8. Juli, bis Donnerstag, 9. Juli, voll gesperrt. Die Arbeiten an der Straße beginnen um 20 Uhr und dauern voraussichtlich bis 5.30 Uhr am kommenden Tag. Der Verkehr wird über Basse, Mariensee, Wulfelade, Mandelsloh und Helstorf umgeleitet. Wahlweise kann das Baufeld auch über die Verbindung Otternhagen, Scharrel und Metel umfahren werden. Die Straßenmeisterei Berenbostel wird in Averhoy beschädigte Stellen beseitigen.

Die Landstraße bei Averhoy ist mitunter massiv beschädigt. Quelle: Alexander Plöger

Von Mario Moers