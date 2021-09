Mariensee

Die Ortsfeuerwehr Mariensee kann von nun an auch offiziell ihr neues Einsatzfahrzeug nutzen. In der Garage steht der geländegängige Wagen mit der Bezeichnung Tanklöschfahrzeug (TLF) 2000 bereits seit Mitte des vergangenen Jahres – die feierliche Übergabe an die Aktiven konnte wegen der Corona-Pandemie erst jetzt erfolgen. Die Ehrenamtlichen haben bereits einige Übungsstunden und Einsätze mit dem TLF hinter sich gebracht. „Trotzdem ist das natürlich immer ein besonderer Moment für eine Ortsfeuerwehr“, sagt Ortsbrandmeister Axel Bartling.

Unimog kommt aus Bayern

Ursprünglich habe man das alte Fahrzeug aufarbeiten lassen wollen, um es noch einmal für weitere zehn bis 15 Jahre fit machen, sagt er. „Das wäre allerdings ziemlich teuer geworden.“ Seit 1980 steht der alte Unimog in Mariensee im Dienst. Um ihn aufzuarbeiten und an aktuelle Vorschriften anzupassen, hätten rund 150 000 Euro investiert und eine Wartezeit von gut drei Jahren in Kauf genommen werden müssen.

Eine lange Zeit, in der gewiss zusätzliche Arbeiten am Wagen angefallen wären, ist sich Bartling sicher. „Tatsächlich kam uns dann der Zufall zur Hilfe“, erzählt er bei der Übergabe. Das nun auch offiziell in Dienst gestellte Fahrzeug haben die Verantwortlichen quasi neuwertig in Bayern kaufen können. Ausgestattet mit einem 2000 Liter großen Wassertank, Sprühdüse, Umfeld-Beleuchtung, Lichtmast und zusätzlicher Beladung mit Atemschutzgeräten und Waldbrandequipment sei das Auto bestens ausgestattet, sagt Bartling.

Der Erste Stadtrat Maic Schillak und der stellvertretende Stadtbrandmeister Christian Brandt hoben in ihren Reden zur Übergabe hervor, wie wichtig das Fahrzeug und eine gute Ausstattung für den im Stadtgebiet zentralen Standort Mariensee allgemein sind.

Von Mirko Bartels