Otternhagen

Eine vermutlich von Kindern gebaute Waldhütte ist am Sonnabend im Kirchwald zwischen Otternhagen und Mecklenhorst in Brand geraten. Nachdem eine Anwohnerin das Feuer bemerkt hatte, rückte die Ortsfeuerwehr Otternhagen um 19.30 Uhr mit 18 Kräften aus und löschte es. „Es hat an der Außenseite der rudimentären Hütte gebrannt, großer Schaden ist nicht entstanden“, sagt Feuerwehrsprecherin Martina Fachmann. Personen kamen nicht zu Schaden. Die hinzugerufene Polizei vermutet, dass Kinder in der Nähe der Baumbude gezündelt hatten.

Für die Ortsfeuerwehr war es der erste Einsatz nach dem Auszug aus dem alten Gerätehaus. Weil das in diesen Wochen einem Neubau Platz macht, ist die Feuerwehr derzeit in einer Scheune untergebracht. Das Provisorium erwies sich am Sonnabend als problematisch. „Die Anordnung mit drei Fahrzeugen und nur zwei Toren macht eine sorgfältige Koordination beim Ausrücken notwendig“, sagt Fachmann diplomatisch. Der Löscheinsatz zeigte, dass sich in den Abläufen „noch einiges einruckeln“ müsse.

Von Mario Moers