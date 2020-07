Neustadt

Wenn die Kita dringend einen Neubau braucht oder das Dorf mehr Bauland möchte, wird üblicherweise der Ortsrat aktiv. Mit Initiativanträgen bringen die gewählten Vertreter des Ortes regelmäßig die Bedürfnisse, Probleme und Hoffnungen ihrer Bürger auf die politische Agenda. Dabei wahren die ehrenamtlichen Politiker aber offenbar nicht immer die exakte Form, die in der Niedersächsischen Kommunalverfassung für die Beteiligung der Ortsräte vorgesehen ist. Denn Kitas, Schulen, Baugebiete und große Straßen gehören zwar gefühlt zum Kompetenzbereich der Ortsräte – aber nicht rechtlich. Weil diese aber trotzdem mit verlässlicher Regelmäßigkeit Initiativanträge zu eben solchen Themen stellen, hat sich die Stadtverwaltung nun etwas ausgedacht.

Leitfaden bis zum Herbst geplant

Bis zum Herbst will die Stadt eine Anleitung und einen Leitfaden erstellen, um Ortsräten zu verdeutlichen, was sie beantragen können – und was sie nur vorschlagen dürfen. Denn beantragen kann das örtliche Gremium lediglich Anliegen, deren „Bedeutung nicht über den Stadtbezirk oder die Ortschaft hinausgeht“. Vorschläge dagegen dürfen zu allen möglichen Themen gemacht werden. Der feine Unterschied liegt in der weiteren Behandlung: Nur über einen Antrag kann im nächsten Schritt direkt in den Ausschüssen und schließlich im Stadtrat weiter abgestimmt werden.

In der Praxis bringen Ortsräte Initiativanträge und Vorschläge immer wieder durcheinander. So beantragte der Ortsrat Eilvese im Juni einstimmig einen Kita-Neubau – was rechtlich seine Kompetenzen übersteigt. Nun müssen Mitarbeiter der Verwaltung das Anliegen umwidmen, sodass es nur als Vorschlag gilt. Das wiederum kostet im Rathaus Zeit und Nerven. Im ungünstigsten Fall verzögert es sogar ein gut gemeintes Anliegen. „Wir als Eilveser sehen eine Erweiterung der Kinderbetreuung aber natürlich als unsere Angelegenheit“, erklärt Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker das Dilemma.

„Wir sind alle Laien“

Auch ihr Amtskollege Harry Piehl aus Bordenau musste schon die Erfahrung machen, dass ein Initiativantrag von der Verwaltung abgelehnt wird, weil er nicht in den Kompetenzbereich des Ortsrates fiel. „Wir sind alle Laien. Da kann es vorkommen, dass man vom Bürgermeister belehrt wird, dass man in manchen Fällen kein Mitspracherecht hat“, gibt Piehl zu.

Ziel der geplanten Informationskampagne ist laut Bürgermeister Dominic Herbst keinesfalls die Beschränkung des ohnehin überschaubaren Einflussbereichs der Ortsräte. „Damit das nicht missverstanden wird: Wir wollen die Beteiligung der Ortsräte stärken“, betonte er in der jüngsten Ratssitzung.

Was nach einer bürokratischen Formfrage klingt, ist für die ortsnahe demokratische Mitbestimmung nicht unwichtig. Denn nur wo der Transfer der Bürgeranliegen vom Dorf in den Rat flüssig klappt, haben gute Ideen Aussicht auf Erfolg. Deshalb findet Ortsbürgermeisterin Schlicker es auch gut, dass die Ortsräte bald auf einen Leitfaden der Stadt zurückgreifen können sollen. „Dann ist allen klar, wie es laufen muss“, sagt sie.

