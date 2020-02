Neustädter Land

Fast täglich gehen Anfragen aus der Bevölkerung über die Einrichtung von neuen Tempo-30-Zonen in den Ortschaften des Neustädter Landes ein. So heißt es zumindest bei der Stadtverwaltung. In den kommenden Wochen und Monaten werden nun deutliche Schritte auf dem Weg zur weiteren Umsetzung gegangen: Die Ortsräte stimmen ab, in welchen Ortschaften und Wohngebieten Tempo-30-Zonen eingerichtet werden. Den Anfang macht Neustadt in der Sitzung am Mittwoch, 12. Februar. Einen Tag später gibt Mandelsloh sein Votum ab.

Dort ist Bürgermeister Günther Hahn zuversichtlich, was die schnelle Umsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung angeht. „Ich gehe davon aus, dass der Ortsrat zustimmt“, sagt er. Tempo 30 soll künftig für das Neubaugebiet zwischen den Straßen Überm See und dem Mühlenweg gelten. „Alles andere würde für Mandelsloh keinen Sinn machen“, sagt er. Auch an Hahn wurde der Wunsch nach mehr Sicherheit und Lärmschutz durch die Zonenausweitung herangetragen. „Ich habe eine Unterschriftenliste von rund 100 Anwohnern erhalten, die sich Tempo 30 wünschen.“

Mandelslohs Ortsbürgermeister Günther Hahn hofft, dass im Neubaugebiet eine Tempo-30-Zone entsteht. Quelle: Mario Moers/Archiv

Tempolimits in Neustadt sollen einheitlicher werden

Die Verwaltung hat es sich zum Ziel gemacht, möglichst einheitliche Verkehrsregelungen im Neustädter Land, aber auch im Stadtgebiet einzuführen. „Warum gilt beispielsweise im Bereich Landwehr Nord großflächig eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern, in den anderen Kernstadtquartieren, wie beispielsweise Landwehr Süd, aber nicht?“, heißt es in einem Schreiben der Verwaltung. Mit der Vereinheitlichung auf Tempo 30 im Stadtgebiet sollen die Verkehrsregeln nachvollziehbarer gestaltet werden.

Widerstand gegen dieses Vorhaben hatten im Dezember Thomas Iseke ( FDP) und Heinrich Bremer (FFN) geleistet: Iseke sagte, aus seiner Sicht reiche es völlig aus, wenn die Tempo-50-Regel dort, wo sie gilt, auch durchgesetzt würde – etwa mit Kontrollen. Bremer sagte, er wolle nicht erleben, dass letztendlich noch die Innenstadt ganz autofrei würde.

Dabei gibt es in der Stadt und in den Ortsdurchfahrten Ausnahmen: Auf den für den überregionalen Verkehr vorgesehenen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen soll meist weiterhin Tempo 50 gelten. In den davon abgehenden Wohnstraßen will die Verwaltung hingegen nur noch 30 Stundenkilometer erlauben.

Zahlreiche Tempo-30-Zonen gibt es bereits

So geschehen ist dies bereits in Bordenau, Eilvese, Mardorf, Niedernstöcken, Poggenhagen, Schneeren und Suttorf. Dass selbst an der Ortsdurchfahrt noch 50 Stundenkilometer gefahren werden darf, scheint die Suttorfer zu stören: Unter dem Ortseingangsschild aus Richtung Neustadt haben Anwohner ein Schild mit der Aufschrift „Bitte 30“ montiert.

Im vergangenen Dezember hatte der Rat der Stadt Neustadt für die Jahre 2020 bis 2023 eine Summe von 10.000 Euro jährlich für die Ausweisung von Tempo-30-Zonen beschlossen. Zwischen 200 und 250 Euro kostet das Aufstellung eines entsprechenden Schildes – pro Ortschaft seien mehr als 20 davon nötig. So kalkuliert die Verwaltung, pro Jahr drei bis vier Quartiere nacheinander neu ausweisen zu können.

Warum es mehr Tempo-30-Zonen gibt – und was sie bringen sollen Grundlage der Tempo-30-Ausweitung sind Novellen der Straßenverkehrsordnung (StVO) in den vergangenen Jahren. Darin wird gefordert, mehr Tempolimits in Siedlungsgebieten einzurichten. Die Stadt Neustadt ist dazu angehalten, eine „flächendeckende Verkehrsplanung durchzuführen, in der sowohl das innerörtliche Vorfahrtstraßennetz als auch die Ausweisung von Tempo-30-Zonen festgelegt wird“. Auf dieser Grundlage wurden im Stadtgebiet sowie in Bordenau, Eilvese, Mardorf, Niedernstöcken, Poggenhagen, Schneeren und Suttorf Tempo-30-Zonen ausgewiesen. Durch die anstehenden Beschlüsse der Ortsräte sollen weitere folgen. Das Umweltbundesamt hat in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsplanungsunternehmen LK Argus festgestellt, dass Unfallzahlen mit steigenden Geschwindigkeit zunehmen: Beträgt der Anhalteweg bei Tempo-50 27,7 Meter (13,9 Meter Reaktionsweg und 13,8 Meter Bremsweg), sind es bei Tempo-30 nur 13,3 Meter (Reaktionsweg 8,3 Meter, fünf Meter Bremsweg).

Von Manuel Behrens