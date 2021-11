Eilvese

Sie hat mit großem Abstand die meisten persönlichen Wählerstimmen im Dorf – doch für eine Mehrheit ihrer SPD im Ortsrat hat es nicht gereicht. Deshalb muss Eilveses beliebte SPD-Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker ihr Amt nun weitergeben. Mit fünf zu vier Stimmen hat der Ortsrat am Mittwochabend Michael Homan (CDU) zu ihrem Nachfolger gewählt. Als Stellvertreter schlug die CDU den Grünen-Vertreter Simon Kort vor, der die (geheime) Wahl demnach offenbar als Zünglein an der Waage entschieden hat – CDU und SPD sind mit jeweils vier Sitzen im Gremium vertreten.

Schlicker ist enttäuscht

Schlicker und ihre SPD-Fraktion waren sichtlich enttäuscht, bemühten sich aber darum, gute Miene zu machen. Man werde weiterhin im Sinne des Ortes gut zusammenarbeiten, versichert Schlicker, die in zehn Jahren Amtszeit viel im Dorf in Bewegung gebracht hat. Mit Engagement und Schwung, ihrer Hartnäckigkeit und dem freundlichen und konstruktiven Ton, den sie anschlägt, funktioniert vieles in dem Ort an der Bahnlinie sehr gut – ihr Nachfolger tritt in große Fußstapfen.

Auf die Frage, ob die CDU mit Schlickers Arbeit nicht zufrieden gewesen sei, antwortet Homann denn auch nur mit einem Kopfschütteln. „Das ist eben Demokratie“, sagt der 44-Jährige Bankbetriebswirt und Betriebsratsvorsitzende achselzuckend. Er war bereits bei der Wahl 2016 als Gegenkandidat angetreten. Er ist ebenfalls weithin bekannt, betreut neben zahlreichen weiteren Ehrenämtern als Regions-Jugendfeuerwehrwart weit mehr als 4000 junge Feuerwehrleute in der Region. Auch von der Arbeit im Kirchenvorstand und Auftritten im Spontantheater kennen ihn viele Eilveser.

Ortsrat wünscht sich Kita-Neubau

Auch etwas Tagesgeschäft gab es noch zu regeln: Der Ortsrat will einen Neubau für die Kita in Eilvese im Haushalt verankert sehen, außerdem wünscht er sich einen Spielplatz für Kleinkinder an der Vogelecke (nahe Lerchen-, Buchfinken- und Häherweg) und möchte die Verkehrsberuhigung an der Osterfeldstraße ausgebaut sehen. Zur Haushaltsstabilisierung könne man nur beitragen, indem man weiter selbst die Tempo-30-Hinweise auf die Straßen male, waren sich die Ortsratsmitglieder einig. „Was sollen wir einsparen, wir haben ja nichts“, sagte Schlicker.

Den Gewinn vom Dorfwettbewerb, insgesamt 2500 Euro, wollen die Kommunalpolitiker zum Teil auf die Vereine und Institutionen im Dorf verteilen, zum Teil für Baumpflanzungen verwenden. Und Axel Schlicker und Matthias Schmedes, die mit einem starken Filmbeitrag über das Dorf zum Sieg beigetragen haben, sollen davon eine besondere Anerkennung erhalten. Der Film – und weitere – ist auf der Homepage www.eilvese.de zu sehen.

Aus dem Dorf wird es – auch mit ihrem Zutun – voraussichtlich weiter gute Nachrichten zu melden geben. Am Mittwochabend suchten Axel und Christina Schlicker erst einmal den Abstand. Während die anderen Ortsratsmitglieder noch ein gemeinsames Getränk im Feuerwehrgerätehaus nahmen, gingen die beiden direkt nach der Sitzung nach Hause.

