Otternhagen

Ein ordentlicher Radweg entlang der Landstraße nach Otternhagen, das wünschen sich einige Bürgerinnen und Bürger in Otternhagen schon lange. Weil allerdings niemand damit rechnet, dass diese Verbindung entlang der Straßen An der Waldbühne und Kastanienallee in absehbarer Zeit gebaut wird, arbeitet der Ortsrat nun auf eigene Faust an einer Alternative.

In seiner Sitzung am Mittwoch beschloss das Gremium, die Herrichtung einer Radverbindung über den Sportplatzweg und den Waldweg an der Auter zu sondieren. Dazu habe man bereits Kontakt mit den Realverbänden der beiden Gemeinden aufgenommen. Diese sind Besitzer des Wirtschaftswegs, der den gepflasterten Sportplatzweg mit der Kastanienallee verbindet. „Wenn wir das Okay der Realverbände hätten, hier eine Schotterschicht aufzubringen, könnten wir Fördergelder für das Projekt akquirieren“, erklärt Ortsbürgermeister Wilfried Schneider.

„Offizielle“ Route kommt erst später

Auf diese Weise hofft der Ortsrat, die lange ersehnte Radverbindung quasi in eigener Regie deutlich schneller zu realisieren, als die „offizielle“ Route entlang der K 315. Nach Auskunft der Regionsverwaltung, so Schneider, sei mit der nicht vor 2025 zu rechnen. Doch Schneider ist pessimistischer: „In den nächsten zehn Jahren wird das wohl nichts.“

Der Ansatz des Ortsrats erinnert an das Konzept der Bürgerradwege, das in Neustadt seit einiger Zeit von der UWG gefordert wird. Es bezeichnet ein Fördermodell, nachdem Radwege mit Beteiligung der Bürger quasi in Eigenregie der Orte gebaut werden. Bürger und Kommune kaufen und planen die Wege, einen großen Teil der Kosten für den Bau und die Pflege übernimmt das Land.

Von Mario Moers