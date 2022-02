Laderholz

Der langwierige Prozess für ein Neubaugebiet in Laderholz geht weiter. Der Ortsrat Bevensen, der auch für Laderholz zuständig ist, hat sich einstimmig für die Entwicklung des Gebietes „Östlich der Laderholzer Straße“ ausgesprochen. Auf der Parzelle nördlich der Laderholzer Wassermühle soll Bauland für zehn Grundstücke entstehen. Bevor weitere Schritte passieren können, muss der Rat dem Antrag noch zustimmen.

Keine Baulücken im Ort

Die neuen Bauflächen sollen helfen, die ortsansässige Bevölkerung im Ort zu halten und dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, heißt es in der Beschlussvorlage. Da die Eigentümer der vorhandenen Baulücken im Ort nicht zum Verkauf bereit seien, empfiehlt der Fachdienst, am Ortsrand anzubauen. Dabei sei zu beachten, dass sich die Ortsgröße gemäß der Verordnungen der Region Hannover nur innerhalb eines bestimmten Rahmens erweitern dürfe – die zehn Bauplätze seien deshalb die Grenze.

Seit Jahren in Planung

Die Suche nach neuem Bauland in Laderholz ist seit vielen Jahren Thema. Bereits 1998 hatte der Rat beschlossen, an der jetzigen Stelle Bauland auszuweisen. Damals versandete das Projekt, weil die Nachfrage zu gering war und sich die Grundstückseigentümer nicht einigen konnten. Zwischenzeitlich war dann eine Fläche in der Nähe, nördlich der Straße „An der Schmiede“, im Gespräch. Dort sprachen jedoch zu hohe Werte bei Emissionsmessungen gegen eine weitere Entwicklung. In den folgenden Verhandlungen zur Laderholzer Straße konnten sich die Eigentümer ebenfalls nicht einigen.

Raiffeisen-Volksbank kauft Flächen

Nachdem die Messwerte durch den Wegfall eines Viehhaltungsbetriebes akzeptabel wurden, wandte man sich 2017 einmal mehr „An der Schmiede“ zu. In den nächsten vier Jahren konnte der Prozess „aus Einigungsgründen nicht weitergeführt werden“, schreiben die Stadtplanenden. Nun allerdings hat die Raiffeisen-Volksbank Neustadt die Flächen an der Laderholzer Straße gekauft, um sie zu entwickeln. Ortsbürgermeister Hartmut Evers (CDU) ist „ganz sicher“, dass es mithilfe des neuen Investors nun klappt. „Ich denke, dass es dieses Jahr durch die Gremien geht“, sagt er. Im Ortsrat habe man auch schon die Idee diskutiert, vom Neubaugebiet aus sowohl Versorgungsleitungen als auch einen barrierefreien Zugang zur Wassermühle einzurichten. Dies sei jedoch noch etwas für die Zukunft, so Evers.

Es gibt weitere Hürden

Neben dem ausstehenden Grundsatzbeschluss im Rat sind noch weitere Hürden zu nehmen. So müssen etwa noch Messungen zeigen, ob mögliche Schutzbestimmungen für die Fläche bestehen. Des Weiteren darf der Anschluss des Baugebietes an den Ort nicht direkt über die Laderholzer Straße verlaufen. Stattdessen soll die Anbindung über einen Feldweg erfolgen, der dem Realverband gehört und dann ausgebaut werden müsste. Auch dieser muss den Plänen noch zustimmen.

Von Alexander Plöger