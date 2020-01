Poggenhagen

In Poggenhagen fehlen Betreuungsplätze für Kinder. Um wie viele Plätze es sich handelt, wolle die Stadtverwaltung in der zweiten Februarwoche berichten, sagt Sprecherin Nadine Schley. In etlichen Ortschaften ist die Debatte über Lücken und mögliche Lösungen allerdings schon lange in Gang.

Nun hat auch die SPD im Ortsrat Poggenhagen Alarm geschlagen: Trotz der Erweiterung des Horts an der Grundschule im vergangenen Jahr fehlten für das neue Schuljahr erneut 20 Betreuungsplätze. Die Stadtverwaltung schlägt vor, die bestehende Kleingruppe um acht Plätze auf Normalgröße zu erweitern. Die dann noch fehlenden zwölf Plätze sollen demnach in einer Gruppe für „Mittagskinder“ mit Essen versorgt und betreut werden. Dies sei von 13 bis 15.15 Uhr möglich.

SPD : „Mittagsbetreuung reicht nicht aus“

Der SPD reicht das nicht. Mit dem vorgeschlagenen Modell könne der Bedarf der Eltern nicht gedeckt werden, sagt SPD-Sprecher Klaus Hendrian. Erforderlich seien Betreuungszeiten bis 17 Uhr. Stadtsprecherin Carmen Rigbers sieht das anders. Man habe beobachtet, dass auch etliche Fünftklässler weiter in den Hort an der Grundschule gingen. Diese würden aber oft schon vor dem Ende der Betreuungszeit abgeholt werden oder machten sich selbstständig auf den Weg nach Hause.

Hendrian ist überzeugt: „Die Eltern werden ihre Hortplätze nicht aufgeben.“ Denn ein weiteres Problem des vorgeschlagenen Mittagstischs sei, dass der Preis pro Stunde höher liege und eine Ganztagsferienbetreuung – anders als beim Hort – nicht inbegriffen sei. Diese gebe es nur während der Schließzeiten des Horts, also an 15 Tagen im Sommer.

Ortsrat ist einstimmig für neue Gruppe

Die SPD hat die Einrichtung einer weiteren Hortgruppe beantragt. Dem haben sich CDU und Grüne im Ortsrat angeschlossen. Sollte auch der Rat der Stadt zustimmen, stünde die Verwaltung vor neuen Problemen, sagt Sprecherin Rigbers. Möglicherweise würden dann bauliche Erweiterungen notwendig, die in der Zeit bis zum Schuljahresbeginn nicht mehr umsetzbar wären. Das viel größere Problem stelle aber ohnehin die Suche nach dem passenden Personal dar.

Bereits heute fehlen zahlreiche Fachkräfte in den städtischen Kitas – in Poggenhagen ebenso wie in Schneeren und Mardorf. Doch auch anderswo gibt es Engpässe: Seit einiger Zeit muss die Stadt aus den Horten Personal für die Kleinkindbetreuung abziehen, denn auf diese haben die Eltern einen Rechtsanspruch.

Politik lehnt Altersgrenze ab

Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung bereits den Versuch gestartet, die Hortbetreuung mit einer Altersgrenze zu versehen und nur noch Kinder bis zur dritten Klasse zu betreuen. Dieses Ansinnen hatte die Politik abgelehnt beziehungsweise nähere Informationen über die erwünschte Wirkung angefordert. „Ich habe den Vorschlag als Provokation aufgefasst“, sagt Hendrian. In der Tat steht in der gültigen städtischen Satzung zur Kindertagespflege, dass in den Horten Kinder bis 14 Jahre betreut werden.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze