Neustadt

„Nichts tun nützt auch nichts“ lautet ihr Motto. Daher ziehen die Aktivisten der Neustädter Gruppe #plastikkollaps regelmäßig los, um Straßen und Grünflächen in Neustadt von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Dabei haben die Umweltschützer sich inzwischen so gut organisiert, dass auch der Ortsrat sich freut, auf ihre Kontakte und ihre Ausrüstung zurückgreifen zu können. Gemeinsam rufen Politiker und Aktivisten nun zu einem Umwelttag in Neustadt für Sonnabend, 10. Oktober auf.

Sie ziehen am Umwelttag für Neustadt an einem Strang (von links): Heinz-Guenter Sala und Jürgen Schart vom Ortsrat sowie Wiebke Freytag und Jürgen Matschonat. Quelle: privat

Treffpunkt für alle freiwilligen Helfer ist um 9 Uhr auf dem Marktplatz. Vor der Liebfrauenkirche gibt es eine kurze Absprache, wer wo sammelt und was dabei zu beachten ist. Auch die roten Müllsäcke, die die Teilnehmer mit dem gefundenen Unrat befüllen sollen, werden dort ausgegeben. Zudem stehen einige Müllgreifer zur Verfügung. Handschuhe, festes Schuhwerk und passende Kleidung sollte jeder selbst mitbringen. Um 12 Uhr endet die Aktion mit einem gemeinsamen Imbiss.

Auch Quartiersgruppen können sich bilden

Als Neuerung unterstützen die Initiatoren auch Gruppen, die speziell in ihrer Nachbarschaft aufräumen wollen. Wer eine Quartiersgruppe bilden will, kann sich unter Telefon (0 15 22) 7 88 95 04 melden und einen Abholort für die gefüllten Säcke vereinbaren.

Von Kathrin Götze