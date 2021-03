Neustadt

Die Idee klingt gut, doch sie passt nicht in die Zeit. Mit einem sogenannten Stadtexperiment wollte die Stadtverwaltung testen, wie sich die Verkehrswende in der Innenstadt umsetzen lässt. Doch die Idee kommt zur Unzeit, wie der Ortsrat Neustadt jetzt mehrheitlich beschlossen hat.

Geplant war, eine Strecke mit freier Fahrt für Radfahrer vom Erichspark durch die Mittelstraße und Windmühlenstraße bis zur Lindenstraße zu führen – Zebrastreifen in der Fußgängerzone inklusive. Die Idee hatte schon im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss am Montag für Diskussionen gesorgt. Einige Geschäftsinhaber zeigten sich wenig amüsiert darüber, dass dafür auch 18 Parkplätze an der Mittelstraße wegfallen sollten.

Politiker erwarten keine repräsentativen Ergebnisse

„Das Experiment ist dann sinnvoll, wenn es auch repräsentative Ergebnisse bringt“, sagt auch Torsten Steen, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, der der Ortsratssitzung als Gast beiwohnte und als Sachverständiger befragt wurde. „Jetzt haben wir die merkwürdige Corona-Situation, in der die Geschäftsleute nicht noch zusätzliche Belastungen brauchen können. Und wenn das Rathaus erst einmal fertig ist, werden sich Lauf- und Radwege wahrscheinlich ohnehin noch einmal ändern.“ Dieser Meinung schloss sich die Mehrheit im Ortsrat an.

Verkehrsflächen am Rathaus werden neu verteilt

Rund um das Rathaus, im Bereich Marktstraße Süd, werden die Verkehrsflächen künftig ebenfalls neu verteilt, wie Projektleiter Friedrich Wippermann den Politikern erläuterte. Der Lieferverkehr zum Rathaus und zu den Einzelhandelsflächen soll hauptsächlich über eine neue Zufahrt von der Wunstorfer Straße aus laufen, aber auch über die Straße Am kleinen Walle, von der Herzog-Erich-Allee aus. Der größte Teil des Vorplatzes ist als „Shared Space“ konzipiert, auf dem Fußgänger und Radfahrer Vorrang haben und Autos nur in Ausnahmefällen fahren dürfen.

Die Zufahrt zur Tiefgarage unter dem Rathaus, ebenfalls von der Herzog-Erich-Allee aus, werde nicht mit Ampel oder Schranke geregelt, wie Wippermann noch erläuterte. So könne man Staus vermeiden. Stattdessen ist geplant, die Parkplätze frei ansteuerbar zu machen und Parkscheinautomaten aufzustellen.

Absage enttäuscht Bürgermeister

Über die Absage des Experiments zeigt sich Bürgermeister Dominic Herbst schwer enttäuscht: In Beteiligungsrunden zur Innenstadtentwicklung und zum Radverkehrskonzept hätten die Bürgerinnen und Bürgern sehr deutlich gemacht, was sie sich für die Innenstadt wünschen, sagt er. Die Wegeführung für den Radverkehr sollte sicherer und attraktiver gestaltet, die Innenstadt durch alternative Mobilitätskonzepte lebenswerter werden. „Insbesondere Radfahrende können auch zu einer neuen Belebung der Innenstadt führen. Gerade in der Zeit der Pandemie und vor Beginn des Rathausbaus stehen viele Parkplätze für Autos zur Verfügung. Es ist genau der richtige Moment, neue Wege auszuprobieren, zu testen und daraus zu lernen.“

Anscheinend fehle einzelnen politischen Entscheidern aber der Mut, so Herbst. „Und sei es nur für ein vierwöchiges Stadtexperiment, bei dem 18 von mehr als 700 Parkplätzen in der Neustädter Innenstadt vorübergehend anders genutzt und die City dadurch lebenswerter gestaltet werden kann: Das Ergebnis enttäuscht mich persönlich sehr.“

Von Kathrin Götze