Neustadt

Der Grünen-Ortsverband Neustadt hat seinen neuen Vorstand gewählt. Dabei wurden gleich drei Posten neu besetzt: Christian Hoffmann, Jaron Akkermann und David Kort verstärken von nun an das Team um Ortsverbandssprecher Charly Schatz-Wanek, Dirk Herrmann und Schatzmeister Jürgen Gerisch. Die ehemalige Sprecherin Marie Zoey Wolters und Beisitzerin Maria Sinnemann wollen sich in der Zukunft ganz auf ihre neuen Aufgaben im Rat konzentrieren.

Leitungsposten bleiben ohne weibliche Besetzung

„Dass wir nun ein rein männlich besetzter Vorstand sind, ist natürlich schade“, sagt Sprecher Charly Schatz-Wanek. „Allerdings sind wir mit allen weiblichen Mitgliedern des Ortsverbandes in ständigem Austausch und nicht nur aufgrund unserer Statuten, sondern auch wegen unserer tiefen Überzeugung jederzeit offen für Aktive jeden Geschlechts“, sagt er. Die hatten sich allerdings diesmal nicht zur Wahl aufstellen lassen.

Grüne planen Jugendgruppe zu etablieren

„Wir freuen uns mit Christian einen profilierten Gewerkschafter ins Team bekommen zu haben“, sagt der neue Sprecher Dirk Herrmann. Akkermann und Kort seien zudem sehr junge Mitglieder. Grund genug in der Zukunft vielleicht einer Ortsgruppe der Grünen Jugend in Neustadt zu gründen. „Menschen, die das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Interesse an einer Grünen Jugend in Neustadt haben, sind herzlich eingeladen, sich an den Vorstand zu wenden“, sagt er.

Von Mirko Bartels