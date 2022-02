Eilvese

An Eilveses Grundschule soll der Verkehr langsamer fließen. Für dieses Ziel wird an der Osterfeldstraße ab Montag, 28. Februar, gebaut. Für den motorisierten Verkehr wird die Straße in dieser Zeit gesperrt, Fußgänger und Radfahrer können passieren und Anwohner jeweils bis zum aktuelle Baufeld fahren.

Autofahrer haben weiter Vorfahrt

Um den Schulweg sicherer zu machen, wird eine Querungshilfe über die Straße auf der Höhe der Zuwegung zur Schule gebaut. Um sechs Zentimeter werde aufgepflastert, teilt Benjamin Gleue aus der Stadtverwaltung mit. Raser an der Straße sollten damit in der 30-Kilometer-Zone nochmals ausgebremst werden. Allerdings, merkt Gleue an, liege die Vorfahrt nach wie vor bei den Autofahrern.

Eine Verengung sei außerdem im Einfahrtsbereich von der Straße „Am Wisselfeld“ in die Osterfeldstraße vorgesehen. Am anderen Ende der Straße sei hingegen geplant, aus einem Provisorium einen Dauerzustand zu machen. Der Ortsrat hatte dort im vergangenen Jahr angeregt, Baken aufstellen zu lassen, die die Straße so verengen, dass Kinder ungefährdet den unbefestigten Seitenraum als Fußweg nutzen können. Das habe sich bewährt, sodass die Baken nun fest installiert werden sollten, sagt Gleue.

Von Beate Ney-Janßen