Neustadt

Die SPD-Ratsfrau Magdalena Itrich wehrt sich gegen anhaltende Kritik von Seiten der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Itrich (47) war bei der Kommunalwahl im September über die Liste der UWG in den Rat eingezogen. Kurz darauf wechselte sie die Fraktion, vertritt nun die SPD im Ortsrat Mühlenfelder Land und im Rat. „Diese Sitze stehen Frau Itrich nicht zu. Die Wähler haben ihre Stimmen für die UWG abgegeben“, sagt der UWG-Vorsitzende Willi Ostermann. Itrichs ehemalige Fraktion, in der sie seit 2016 lokalpolitisch aktiv war, hält auch Wochen nach dem Übertritt an der Kritik fest. Ostermann ist dabei bewusst, dass die Mitnahme des Mandats wahlrechtlich nicht zu beanstanden ist. „Man müsste aber auf Landesebene darüber nachdenken, ob nicht die Kommunalverfassung so geändert werden müsste, dass die Sitze an die Liste gebunden sind“, so Ostermann. Itrich wirft er „Betrug am Wähler“ vor – eine Position, die von Seiten UWG-naher-Kreise seitdem mehrfach öffentlich wiederholt worden ist, etwa in Form von Leserbriefen. Gemein ist diesen Positionen die Forderung, Itrich sollte ihr Mandat entweder niederlegen oder hätte dies bereits vor dem Übertritt tun sollen.

„Nicht geplant“

„Mir ist wichtig der Öffentlichkeit gegenüber richtigzustellen, dass der Übertritt keinesfalls vor der Wahl geplant war“, reagiert Itrich auf Vorwürfe, von dem Wechsel zur SPD habe sie sich persönliche Vorteile erwartet – etwa einen Posten als Stellvertretende Ortsbürgermeisterin im Mühlenfelder Land. Dort hatten CDU und SPD nach der Wahl jeweils fünf Stimmen. Itrich als UWG Einzelvertreterin bildete also das Zünglein an der Waage bei der Wahl des neuen Ortsbürgermeisters. Den stellt mit Heinz-Günter Jaster nun tatsächlich weiter die SPD, Itrich wurde Stellvertreterin – hatte nach eigenen Angaben zuvor aber auch Gesprächsbereitschaft in Richtung der CDU gezeigt. „Ich bin niemand, der um Ämter schachert“, verteidigt sich die Ratsfrau.

Aussage gegen Aussage

Ihr Entschluss zur SPD zu wechseln, sei erst nach der Wahl gefallen. In einer Fraktionssitzung hätte sie Ostermann darauf angesprochen, ob sie bei einer Abkehr von der UWG ihr Mandat behalten wolle. „Erst durch diesen Satz habe ich verstanden, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit offenbar nicht mehr gewünscht ist. Vorher habe ich daran gar nicht gedacht“, sagt Itrich. „Das habe ich so nie gesagt“, erwidert Willi Ostermann. Die Fronten zwischen den beiden ehemaligen Weggefährten sind verhärtet – eine Versöhnung zumindest kurzfristig nicht abzusehen. Ihr Mandat niederlegen will Itrich auf keinen Fall. „Ich habe hart dafür gearbeitet“, sagt sie. „Wir hatten bessere Wahlergebnisse in Orten ohne eigene Kandidaten, als im Mühlenfelder Land“, sagt Ostermann.

Von Mario Moers