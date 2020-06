Neustadt/Garbsen

In der Debatte um eine Attacke der beiden Bürgermeister von Garbsen und Neustadt gegen die Führung des Wasserverbands Garbsen-Neustadt stärkt UWG-Sprecher Willi Ostermann Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) und Christian Grahl den Rücken. Die beiden Stadtoberhäupter waren mit massiver Kritik am Wasserverband vor die Presse getreten. Einer der Auslöser war, dass sie Zahlen zur wirtschaftlichen Lage des Verbands anforderten. Die Verbandsführung wollte aber zunächst wissen, wozu diese Daten denn gebraucht würden.

Auch wenn die Reaktion seitens des Wasserverbands rechtlich vielleicht korrekt sei, zeuge sie doch nicht von vertrauensvoller Zusammenarbeit, sagt Ostermann. „Wenn ich nichts zu verbergen habe, kann ich die Zahlen doch offen legen“, sagt er. Wer das verweigere, der begebe sich in eine defensive Lage. „Ich erwarte von unserem Bürgermeister, dass er sich kritisch in die Verbandsarbeit einbringt“, sagt Ostermann.

Die Anmerkung des Verbandsgeschäftsführers Stephan Schumüller, er habe bislang den Eindruck gewonnen, das Interesse der Städte am Wasserverband sei nicht groß, könne er überhaupt nicht nachvollziehen, sagt Ostermann noch. In Neustadt läuft seit Jahren eine ausführliche Debatte über Nitratwerte und Preise, in deren Verlauf auch Schumüller dem Rat mehrfach Bericht erstattete und eine mehrteilige Reihe von Informations- und Diskussionsveranstaltungen im Schloss veranstaltete.

Wasser war auch Thema im Bürgermeister-Wahlkampf

Die UWG hat sich, ebenso wie die SPD und Bürgermeister Herbst selbst, das Thema Wasser auf die Fahnen geschrieben. Herbst hatte es im Bürgermeister-Wahlkampf im vergangenen Jahr mehrfach angesprochen.

Eine Privatisierung, wie sie die Garbsener Grünen laut einer Mitteilung am Freitag befürchteten, sei allerdings laut Verbandsrecht nicht möglich, betont Ostermann. Auch der Hinweis des Sprechers Darius Pilarski, es habe auf Vorschlag der CDU Garbsen einen einstimmigen Beschluss zum Wasserpreis gegeben, den auch Garbsens Bürgermeister Christian Grahl unterstützt habe, sei nicht richtig. Das teilt der Garbsener Stadtsprecher Benjamin Irvin mit. „Die Preise macht der WVGN – im Rahmen seiner Autonomie, die er ja gerade gegen einen ,Affront der Bürgermeister’ verteidigt“, so Irvin.

Von Kathrin Götze