Otternhagen

Während der Fahrt löste sich am Sonnabendmorgen der Doppelreifen eines LKW auf der Max-Planck-Straße in Richtung Scharnhorst. Die Räder stießen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Skoda Octavia und kamen in den Vorgärten der angrenzenden Wohnhäuser zum Stehen. Die teilweise räderlose Hinterachse beschädigte den Straßenasphalt. Verletzt wurde niemand, der 34-jährige Fahrer aus Garbsen kam mit einem Schock davon. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass unbekannte Täter vor Fahrtantritt an den Radmuttern manipulierten. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Neustadt unter Telefon (05032) 9559115 in Verbindung zu setzen.