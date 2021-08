Otternhagen

„Es geht immer weiter“, sagt Wilfried Schneider (CDU). Er blickt über die Felder und stemmt die Arme in die Hüften. Gut ein Dutzend neue Häuser sollen auf dem Acker südlich des Wohngebiets am Uhlenbruch entstehen, Otternhagens nächstes Baugebiet. Ortsbürgermeister Schneider hofft, dass der erste Spatenstich nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Er selbst wird ihn nicht mehr setzen. Denn als einziger Ortsbürgermeister im Neustädter Land tritt der 74-Jährige bei der Kommunalwahl nicht wieder an. Grund genug, mit dem Otternhagener Urgestein über das Erreichte zu sprechen und zu fragen, was seine Nachfolgerin oder Nachfolger an Aufgaben ins Haus steht.

Dauerbrenner Bauland

„Wir sind immer dabei Bauland zu schaffen, das war immer so. Aber es hakt an der Bürokratie“, resümiert Schneider seine insgesamt 15 Jahre als Ortsrat, seit 2016 als Ortsbürgermeister. Die Erweiterung des Baugebiets Uhlenbruch wurde noch in seiner Amtszeit auf den Weg gebracht. Zwei andere Baustellen erwarten den neuen Ortsrat.

„In Metel stockt der Fortschritt eines angedachten Baugebiets, weil die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind“, sagt Schneider. Er spricht von der Fläche zwischen den Straßen Bornwiesen und Am Löschteich. In Basse hätte Schneider gerne noch für Bauplätze nördlich der „Wasserstraße“ gesorgt. „Wir wollen das als CDU im Ortsrat, aber die Verwaltung muss mitspielen“, sagt er.

Baugebiet Uhlenbruch: Hier hakt es Für das geplante Baugebiet „Westlich der Ortsmitte“ südlich des Quartiers Uhlenbruch liegt der Stadt seit Juli ein erster Vorentwurf zum Bebauungsplan vor. Daraufhin wurde das beauftragte Planungsbüro gebeten, einige Korrekturen und Ergänzungen am Plan vorzunehmen. „Die Entwurfsfassung für die politischen Gremien kann jedoch erst dann angefertigt werden, sobald das vom Investor beauftragte Bodengutachten vorliegt, welches unter anderem als Grundlage für die Begründung und den Umweltbericht fungiert“, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. Die Stadt habe sich zwischenzeitlich nach dem Stand erkundigt, aber noch keine Antwort bekommen.

Otternhagens scheidender Ortsbürgermeister Wilfried Schneider vor einem Wahlplakat seiner Wunsch-Nachfolgerin Christine Nothbaum (beide CDU). Quelle: Mario Moers

Ein Herzensthema ist gescheitert

Im Rückblick auf Schneiders politische Laufbahn hat die Dorfentwicklung einen besonderen Stellenwert. Zur Politik kam der ehemalige Postbeamte überhaupt nur, um diesen Prozess mitgestalten zu können. „Als in den späten Achtzigerjahren die Erneuerung der Kreisstraße bevorstand und abzusehen war, dass die letzten Supermärkte die Türen schließen, wollte ich dabei sein“, erzählt Schneider.

Nach einem kurzen Intermezzo bei der Unabhängigen Wählergemeinschaft (die übrigens nichts mit der heutigen UWG zu tun hatte) trat er 1991 der CDU bei. Die Rettung der Supermärkte scheiterte, auch sein hartnäckiger Einsatz, wieder eine Hausarztpraxis in den Ort zu holen. „Seit zehn Jahren ist bekannt, dass auf dem Land Ärzte fehlen. Aber gegenüber der Ärztekammer redet man vor eine Wand“, beklagt Schneider ein Herzensprojekt, das er seinem Ort gerne als erledigt hinterlassen hätte.

Jetzt kommt die Kita-Sanierung

Der Erhalt und Umbau der Grundschule vor einigen Jahren gehören für Wilfried Schneider zu den schönsten Erinnerungen seiner Amtszeit als Ortsbürgermeister in Otternhagen. Quelle: Mario Moers

Ein wenig stolz macht ihn dafür der gute Stand, den Schule und Kindergarten im Ort haben. „Uns liegt hier allen viel daran, die Grundschule zu behalten“, sagt er. Den Umbau vor einigen Jahren zählt er deshalb zu seinen liebsten Erinnerungen.

Seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger erwartet in Kürze die Erweiterung der Kita. Kirchengemeinde und Stadt haben sich bereits besprochen und planen gerade die Grundsanierung. In 14 Tagen ist ein Treffen mit den Architekten anberaumt. Wenn alles gut geht, könnte 2022 der Baubeginn sein. In Zukunft könnte es dann sogar eine zusätzliche Gruppe geben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht wohnen die Eltern dieser Kinder dann im Neubaugebiet Uhlenbruch und arbeiten im benachbarten Tierforschungszentrum in Mecklenhorst. „Dort entstehen gerade 200 Arbeitsplätze, davon wollen wir in Otternhagen natürlich profitieren“, sagt Schneider. 1700 Einwohner hat der Ort heute. „2000 sind das Ziel“, sagt er. Vielleicht wäre das dann auch den Bürokraten groß genug für eine Arztpraxis. Das alles sind aber Bretter, die nun andere bohren sollen.

Und was macht der Ortsbürgermeister a. D. in Zukunft? Als Vorstand des TSV Borussia hat der ehemalige Abwehrspieler Schneider noch ein Ziel. Das 100-jährige Jubiläum des Sportvereins 2024 mitzugestalten. „Dann ist Schluss“, sagt er.

Sie wollen den Ortsbürgermeister beerben Als Spitzenkandidaten ihrer Parteien treten bei der Ortsratswahl in Otternhagen an: Hans-Dieter Jaehnke (SPD, 66, Rentner), Christine Nothbaum (CDU, 58, selbstständig), Gert-Jürgen Gerisch (Grüne, 58, Ingenieur), Stefan Birkner (FDP, 48, Rechtsanwalt) und Ingo Stöver (UWG, 62, Angestellter).

Von Mario Moers