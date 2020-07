Otternhagen

Die Berufswahl fiel den Männern der Familie Blümel nie schwer: Seit vier Generationen wollten sie alle Polizist werden. Von Bernhard Blümel, der Otternhagens Dorfsheriff war, über Horst und Jens bis zu dessen Sohn Leart. Der hat eben seine Ausbildung in Nienburgs Polizeiakademie begonnen.

Polizeistation ist im Erdgeschoss des Wohnhauses

Fast ein ganzes Berufsleben lang ist Jens Blümel schon auf der Polizeiwache in Rehburg. Wenn er Dorfpolizist genannt wird, ist das für ihn in Ordnung. Schließlich, verrät er, habe das Tradition: Dorfschutzmann sei schon sein Großvater Bernhard Blümel gewesen, damals in Otternhagen. Das ist der Heimatort des Enkels. Dass die Polizei ins Dorf gehört, das hat er schon als Kind kennen- und schätzen gelernt.

Im Erdgeschoss ihrer Wohnung in Otternhagen war die Polizeistation, im Stockwerk darüber lebte Familie Blümel. Deren einziger Beamter war Bernhard Blümel – in den Fünfzigerjahren hatte er seinen Dienst im Dorf aufgenommen, zunächst mit einem Dienstfahrrad, später mit einer Isetta. Selbstverständlich mit Blaulicht.

Klein und knuddelig ist der erste Polizeidienstwagen der Familie Blümel gewesen. In Otternhagen hat jeder diesen Anblick gekannt. Quelle: privat

Dorfpolizist wird im Ort respektiert

An die Fahrten, die er in dem Zweisitzer mitmachen durfte, kann sich Jens Blümel noch gut erinnern. Und daran, dass sein Opa respektiert wurde im Dorf. Bürgermeister, Lehrer und Polizist – das waren diejenigen, auf die alle hörten. Heutzutage sei das etwas anders, sagt er. Nicht mehr so wie damals, als sein Opa noch bei jedem Fest im Dorf dabei sein musste.

Manchmal blieb die Isetta nach solch einer Feier stehen. Das war nicht unrühmlich und tat dem Respekt vor Bernhard Blümel keinen Abbruch. Vor Streichen war aber auch er nicht gefeit. Einmal, erzählt sein Enkel, stand die Isetta mit der Schnauze vor einer Hauswand. „Vier Jungs, vier Ecken – schwer ist eine Isetta schließlich nicht“, sagt er schmunzelnd. Eine kleine Peinlichkeit war es aber doch für den Großvater. Die Tür ließ sich schließlich nur nach vorn öffnen – und er hatte keine Chance einzusteigen.

Mit dem Fahrzeug, das Jens Blümel im Dienst vor der Tür stehen hat, kann so etwas so schnell nicht passieren. Und obwohl die Isetta einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen hat, ist er doch froh, sie nicht fahren zu müssen.

Bürokratenutensilien als Spielzeug

Auch andere Dinge gefallen Blümel heute eindeutig besser. „Mit dem Stempelkasten meines Opas habe ich als Kind gern gespielt“, sagt er und holt dieses Relikt aus dem Schrank. Mit den winzigen Verkehrsschildern, Fahrzeugen und Menschen, von denen es in dem Kasten nur so wimmelt, hat er viele Stunden auf der Wache verbracht. Einen Unfallhergang auf dem Computer darzustellen sei aber doch viel einfacher.

Hochzeitsfoto vor Otternhagens Polizeistation: Jens Blümels Eltern heiraten. Quelle: privat

Blümel geht freiwillig aufs Land

Auch Blümels Vater hatte den Beruf des Polizisten gewählt. Horst Blümel hatte seine Karriere in Neustadt begonnen, ging dann zur Kriminalpolizei nach Hannover und tat auch Dienst in Wunstorf und Garbsen. Das kam für Jens Blümel nicht infrage. Polizei sollte es sein, aber bitteschön auf dem Dorf. In Rehburg war eine Stelle frei. Er fackelte nicht lange und nahm an.

Manchen war das suspekt. Wer wollte schon freiwillig aufs platte Land? „Dann ging das Gerücht um, ich sei strafversetzt worden“, sagt Blümel schmunzelnd. Könne wohl nicht sein, sonst wäre er kaum nach 36 Jahren immer noch gern Dorfpolizist.

Hochzeitseinladung vom geretteten Kind

Vorgeschichten, Zusammenhänge und seine „Pappenheimer“ kennen – das ist es, was er an dieser Arbeit mag. Anerkennung gibt es außerdem manches Mal: Der kleine Junge, den er eines Nachts im Frottee-Schlafanzug auf der Straße aufgelesen und seinen Eltern zurückgebracht hatte, schickte ihm, seinem Retter, Jahrzehnte später eine Einladung zu seiner Hochzeit. Eine ältere Frau klingelt gelegentlich an der Tür der Polizeiwache, um den Kollegen mit etwas Obst Dank für jeden Einsatz auszudrücken. Und als vor Jahren zur Diskussion stand, die Polizeistation in Rehburg zu schließen, stieg nicht nur der Bürgermeister auf die Barrikaden. Ihre Wache und ihren Dorfpolizisten wollten auch viele Bürger behalten.

Die polizeiliche Tradition der Familie Blümel wird weitergehen, auch wenn Jens Blümel in eineinhalb Jahren seinen Dienst beendet. Sohn Leart hat im April seine Ausbildung aufgenommen. Ob es ihn danach auch aufs Dorf zieht, wird sich zeigen.

Von Beate Ney-Janßen