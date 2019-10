Neustadt

Der Trojaner im städtischen Computersystem wirkt weiter nach. Obwohl die Verwaltungsmitarbeiter versuchen, den Datenverlust so gering wie möglich zu halten, sind einige Informationen unwiederbringlich verloren gegangen. Unter anderem habe der Traukalender des Standesamtes nicht mehr vollständig rekonstruiert werden können, berichtet Stadtsprecherin Carmen Rigbers.

Paare, die vor dem 5. September einen Eheschließungstermin im Standesamt Neustadt reserviert haben, sollten sich umgehend mit dem Standesamt unter Telefon (05032) 84152 oder per E-Mail an standesamt@neustadt-a-rbge.de in Verbindung setzen. Nur so könne sichergestellt werden, dass der Termin weiter Gültigkeit hat.

Termine sollen nicht doppelt vergeben werden

Ohne diese Informationen könne das Standesamt wegen des unvollständigen Kalenders keine verbindlichen Zusagen für neue Termine bis zum 8. September 2020 machen, sagt Rigbers. Es bestehe die Gefahr, dass Termine doppelt vergeben werden. Falls es trotz der Bemühungen zu einer solchen Doppelung komme, könnte sich am Tag der Eheschließung kurzfristig die Uhrzeit verschieben.

Das Standesamt bittet die Neustädter darum, diese Information weiterzutragen, auch an Paare, die nicht aus der Stadt kommen und sich hier zur Trauung angemeldet haben.

Von Kathrin Götze