Neustadt

Nicht oft sieht man so viele Panzer durch das Neustädter Land rollen wie diese Woche. Am Donnerstag, 11. November, sind sieben der Bundeswehr-Fahrzeuge aus Luttmersens Wilhelmstein-Kaserne ausgerückt, um zu einer Manöverübung in Nienburgs Clausewitz-Kaserne zu fahren.

Durchschnittlich einmal pro Jahr beantrage das Panzergrenadierbataillon 33 eine Genehmigung, sagt Stadtsprecher Benjamin Gleue. Die Überbreite der Fahrzeuge mache Genehmigungen auch durch die Stadt Neustadt nötig. Dieses Mal seien es sieben Panzer gewesen, die auf direktem Weg von Luttmersen nach Nienburg fahren sollten. In Reihe und mit Begleitfahrzeugen.

In Nienburg sollten die Soldaten Teile ihrer vorbereitenden Gefechtsausbildung durchführen, teilt der Pressesprecher des Panzergrenadierbataillons, Christian Rother, mit. Für sie als Soldaten seien das Üben des eigentlichen Gefechts wie auch die Kettenmärsche auf öffentlichen Straßen wichtig.

Tags darauf rollen die Panzer zurück nach Luttmersen

Markus Bolanz (links) ist neuer Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 33 und folgt damit auf Markus Dehn (rechts). Verabschiedung und Einsetzung oblagen Brigadegeneral Christian Freuding. Quelle: privat

Es vergehen nur rund 24 Stunden, bis das Rumpeln der Panzer erneut zu hören ist: Bereits am Freitag, 12. November, setzen sich die Panzerfahrer wieder in ihre Fahrzeuge, um zurück zu ihrem Stützpunkt in Luttmersen zu gelangen. Erneut in Reihe und auf der Strecke, die sie am Tag zuvor genommen haben. Die Übung in Nienburg ist die erste unter der Regie von Malte Bolanz. Der Oberstleutnant ist erst Ende Oktober zum Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 33 ernannt worden und löste damit Markus Dehn ab.

Von Beate Ney-Janßen