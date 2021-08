Neustadt

Bei Demonstrationen protestieren sie für das Klima und ein neues Bewusstsein für die Ungerechtigkeiten auf der Welt. Die Jugend von heute gilt als politisch interessiert. Doch in den gewählten politischen Gremien sind Jugendliche und ihre Themen in Neustadt weder personell noch inhaltlich präsent. Ihre stärkste Vertretung, der Jugendrat, existiert schon lange nicht mehr. Das Jugendhaus Am Großen Weg wurde im Zuge des Rathausneubaus verkauft, 2023 ist dort Schluss. Einen neuen Standort gibt es noch nicht. Im Rückblick auf die endende Wahlperiode erscheint die Jugendpolitik des Stadtrats nicht als Erfolgsgeschichte. Mittlerweile scheinen einige Parteien dieses Versäumnis offenbar erkannt zu haben. Insbesondere die Wiederbelebung des Jugendrats ist ein Thema, dass sich beinahe alle im Rat vertretenen Parteien in das Wahlprogramm geschrieben haben. Steht hier ein Wandel bevor?

Mitbestimmung beim Jugendhaus

„Wir müssen in Neustadt bald über ein neues Jugendhaus reden. Über diese Entscheidung sollten nicht nur Senioren diskutieren“, sagt Mohammed Khaled. Der 28-Jährige SPD-Kandidat für den Stadtrat hat sich die Vertretung junger Interessen auf die (Wahlkampf-)Fahnen geschrieben. Er berichtet, dass die vor einigen Monaten wiederbelebte Juso-Gruppe sich derzeit schwerpunktmäßig mit den Themen Jugendrat und Jugendhaus beschäftigt. Noch vor der Wahl ist ein Treffen mit dem Stadtjugendpfleger geplant. „Wir wollen erfahren, wie der Stand der Planungen ist und wir planen auch, eigene Umfragen unter den Jugendlichen durchzuführen“, erzählt Khaled. „Es ist die Verantwortung des Rats, die Einrichtung und Arbeit eines Jugendparlaments zu unterstützten“, sagt er. In diesem Punkt sind sich CDU, Grüne, FDP und SPD einig. Auf Anfrage dieser Zeitung teilen alle das Grundanliegen. Zur Ausführung allerdings gibt es unterschiedliche Ideen.

Die Mitglieder des letzten Neustädter Jugendrats, kurz nach der Wahl 2015. Jugendratsmitglied Maximilian Matthias (rechts) stand 2019 an vorderster Front der hannoverschen Fridays for Future Bewegung. Quelle: Archiv

Projektbezogene Beteiligung

„Vielleicht muss man den Modus total umkrempeln“, kommentiert UWG-Ratsherr Willi Ostermann das Thema. Er verweist damit auf das Ende des letzten Versuchs, als der Jugendrat stark begann und irgendwann einschlief aus Nachwuchsmangel. „Es gab Sitzungsfolgen und Anwesenheitspflicht, die Jugendlichen ließen sich nicht mehr in ein so starres Korsett packen“, bemerkte CDU-Ratherr Stefan Porscha schon zu Zeiten seines Bürgermeisterwahlkampfs 2019. Porschas Idee damals: Die Stadt könnte Jugendforen zu bestimmten Themen organisieren. Der Ansatz, die politische Einbeziehung der Jugend eher „projektbezogen“ zu gestalten, wird ebenfalls in allen Parteien erwogen. „Wenn in der Gartenstraße ein Spielplatz erneuert wird, könnten wir dazu die Jugendlichen vor Ort einbeziehen“, sagt Grünen-Spitzenkandidatin Jasmina Cortese.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ohne Personal und Geld geht es nicht

Was unbedingt nötig ist, um ein Jugendparlament erfolgreich auf die Beine zu stellen, weiß Jens Klingenberg. Im Wunstorfer Rathaus ist er der Kontaktbeamte zu dem 17-köpfigen Gremium, das gut in den politischen Alltag der Nachbarkommune integriert ist. „Es muss klar sein, dass diese Arbeit in der Jugendpflege Personal bindet, das auch zur Verfügung stehen muss“, sagt er. In Wunstorf kümmert sich ein Mitarbeiter der Stadtjugendpflege prioritär um die Betreuung des Jugendparlaments. „Wichtig ist auch, früh vor einer Wahl loszulegen und den Jugendlichen eine feste Bezugsperson zur Seite zu stellen“, sagt er. Dazu brauche man nicht nur die nötige Stelle, sondern auch den geeigneten Menschen.

Von Mario Moers