Neustadt

Sie hat Zeitströmungen der Kunst zu Bildern verarbeitet, die über die Zeit hinaus wirken. Nun hat auch der Nachlass der Bordenauer Künstlerin Ingrid M. Pawlowski (1940–2010) und ihres Mannes, des Unternehmers und Designers Jacek Pawlowski (1933–2018), einen festen Platz in Neustadt gefunden. Physisch im prall gefüllten Kunstarchiv im Rosenkrug an der Nienburger Straße. Und organisatorisch wie ideell in der Pawlowski Kunst- und Kulturstiftung, die von der Altrewa-Bürgerstiftung verwaltet wird.

Willi Ostermann, Stiftungsvorstand der Altrewa-Stiftung, begrüßt die Gäste. Quelle: Kathrin Götze

Ausstellung blickt aufs Lebenswerk zurück

Mit einer Retrospektive auf Pawlowskis Lebenswerk hat die Stiftung am Dienstagabend ihre Gründung gefeiert – ein Jahr später als ursprünglich geplant, der Corona-Krise wegen. Von der Stiftung sollen künftig auch Impulse auf das aktuelle Kulturgeschehen in Neustadt ausgehen, das sich nach den vergangenen Lockdowns gerade mit Macht wieder Bahn bricht.

„Ohne Kunst geht es nicht“, soll Pawlowski einmal zu ihrem eigenen Leben gesagt haben. Das merkte die stellvertretende Bürgermeisterin Christine Nothbaum (CDU) in ihren Grußworten zur Gründungsfeier an. Dieser Satz und Variationen davon wurden während der Pandemie häufig wiederholt, oft auch mit Wünschen, die Leistung der Kulturschaffenden für die Gesellschaft künftig angemessen zu würdigen.

„Ohne Kunst geht es nicht – dieser autobiografische Satz von Ingrid Pawlowski hat für uns nach dem Corona-Jahr neue Bedeutung bekommen“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Christine Nothbaum (CDU). Quelle: Kathrin Götze

Diesen Ball nahm Stefani Schulz auf, Chefin des Teams Kultur der Region Hannover, die ebenfalls ein Grußwort sprach. Sie wies darauf hin, dass am selben Nachmittag die Regionsversammlung das Projekt „Tandems für die Bildende Kunst“ auf den Weg gebracht hat. Das ist ein Förderprogramm, das die Kunstszene in Kontakt bringen und die Kunst im ländlichen Raum stärken will. Junge Kunstschaffende sollen mit ländlichen Kunstschulen oder Kunstvereinen ein Tandem bilden und gemeinsam an einem Projekt arbeiten.

Stefani Schulz vom Team Kultur der Region Hannover berichtet vom neuen Regionsprojekt „Tandem für die Bildende Kunst“. Quelle: Kathrin Götze

Weggefährten kommen zur Eröffnung

Vielleicht hätte ein solches Projekt auch Pawlowski interessiert. Die Kunsthistorikerin Tanja Soroka, Kuratorin der Altrewa-Stiftung, gab einen kurzen Abriss über Pawlowskis Leben und Schaffen. Viele der Gäste kannten die Künstlerin selbst noch, haben sie auf ihrem künstlerischen Weg begleitet oder gar bei ihr Unterricht gehabt: Ingrid M. Pawlowski arbeitete als Kunstlehrerin am Gymnasium Neustadt.

Stark vergrößerte Details aus der Natur bekommen bei Pawlowski eine träumerische und sinnliche Färbung. Quelle: Kathrin Götze

Rolle als Frau war vielfach Thema

Die Künstlerin habe sich zeit ihres Lebens mit ihrer Rolle als Frau beschäftigt, sagte Soroka. Früh wählte sie Frauenkörper zum Motiv, stieß damit zu Beginn der Siebzigerjahre zunächst auf Unverständnis. Zwei Bilder, die sie daraufhin frustriert aus ihren Rahmen riss, sind in der Ausstellung zu sehen. „Sie hatte eine präzise, sehr reale Vorstellung von Frauen und ihrer Rolle“, sagte Soroka. Doch die Grenzen, die das für sie bedeutete, habe sie niemals akzeptieren wollen, was im Werk vielfach deutlich wird.

Mit allerhand Kunst am Bau (heute noch im Veranstaltungszentrum Leinepark zu sehen) verewigte sich Pawlowski im Stadtbild, feierte schließlich Erfolge mit internationalen Ausstellungen und erfand sich immer wieder neu. Mit Alfried Kostrewa, dem Gründer der Altrewa-Stiftung, haben Pawlowskis schon früh Gespräche über eine Stiftung für den eigenen künstlerischen Nachlass geführt, nun ist die Idee umgesetzt.

Lesung und Musik zur Ausstellung

Tiefere Einblicke in Leben und Werk der Künstlerin gibt Soroka in einem Vortrag am Donnerstag, 12. August, ab 19 Uhr im Rosenkrug. Philosophisch und humorig wird es bei einer Lesung mit Ulrike Draesner aus dem Roman „Schwitters“ am Dienstag, 27. Juli, ab 19 Uhr dort. Und zur Finissage am Freitag, 20. August, ab 19 Uhr, spielt das Jazz-Duo Michaele Henrichs-Möller und Burkhard Möller.

Zur Nachbesprechung beim Sekt treffen sich die Besucher im Freien hinter dem Rosenkrug. Quelle: Kathrin Götze

Bis zum 20. August sind Ausstellung und Galerie im Rosenkrug, Nienburger Straße 28, fast täglich geöffnet – nur am 27. Juli und am 5. August nicht. Öffnungszeiten sind montags bis freitags, 15.30 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags, 10 bis 16 Uhr. Führungen sind für die Donnerstage, 22. und 29. Juli, ab 17 Uhr, Sonnabend, 24., und Sonntag, 25. Juli, jeweils 11 und 15 Uhr sowie die Mittwoche, 4. und 18. August, jeweils ab 19 Uhr geplant. Anmeldungen dafür gehen per E-Mail an soroka@altrewa-art.com.

Von Kathrin Götze