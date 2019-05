Neustadt

Die Park-and-ride-Parkplätze westlich des Bahnhofs in Neustadt sind von Donnerstag, 2. Mai, an für zwei Tage nur eingeschränkt nutzbar. Aufgrund von Straßenbauarbeiten kann es bis zu 45 Minuten dauern, bis Autofahrer den Parkplatz verlassen können. Für Fußgänger und Radfahrer ergeben sich keine Einschränkungen. Die Zufahrtstraße zu den Parkplätzen, An der Eisenbahn, bekommt an den Tagen eine zusätzliche Asphaltschicht. Weil die einzelnen Abschnitte erst trocknen müssen, bis sie wieder befahren werden dürfen, kommt es zu den Verzögerungen. Die Straße wird für den Zeitraum zur Einbahnstraße und dient lediglich der Ausfahrt. Die Zufahrt erfolgt über die Siemensstraße. Die Parkplätze unmittelbar An der Eisenbahn bleiben gesperrt.

Vorübergehend begrenzt nutzbar: Die P+R-Anlage am Bahnhof in Neustadt. Quelle: Mario Moers

Weitere Straßen ab Montag betroffen

In der kommenden Woche bekommen zwei weitere Straßen die Extraschicht Asphalt, die besser vor Witterungseinflüssen schützen soll. Ab Montag, 6. Mai, sind die Hirschberger Straße und die Straße Ahnsförth an der Reihe. Perspektivisch sollen auch die Leinstraße, die Stephanstraße, die Nicolaitorstraße und der Gehweg an der Suttorfer Straße mit der Zusatz-Deckschicht ausgestattet werden. Termine für diese Arbeiten stehen noch nicht fest.

Von Mario Moers