Monatelanger Schulausfall, Einschränkungen, Unsicherheit: Auch bei den Auszubildenden in der Region hat das Corona-Jahr seine Spuren hinterlassen. Die Durchfallerquote sei in diesem Jahr mit rund 40 Prozent höher als sonst, berichtete Jürgen Hansen von der Wirtschaftsförderung der Region Hannover beim Ausbilderfrühstück. Diesmal schalteten sich die Verantwortlichen aus Betrieben und Schulen per Videokonferenz zusammen, um sich auszutauschen.

Pensionierte Lehrer geben bei Temps Nachhilfe

Firmenchef Ulrich Temps berichtete, dass die Azubis seiner Malereibetriebe gut durchgekommen seien. Dabei helfen ihnen die beiden pensionierten Lehrer, die das Unternehmen speziell zu ihrer Unterstützung beschäftigt. „Wir holen die jungen Leute da ab, wo sie sind, das gilt auch weiterhin“, sagte er. Eine Nachschulung für einzelne Kollegen von anderen Standorten sei für November geplant gewesen und habe nun verschoben werden müssen.

BBS war mit Homeschooling überfordert

Temps sagte, er hoffe, dass inzwischen die Ausrüstung für das Homeschooling der Berufsschulen besser geworden sei. „Im Frühjahr war das ja eine mittelmäßige Katastrophe. BBS-Leiter Uwe Backs kann das für die Neustädter Einrichtung bejahen: Sowohl Hard- als auch Software seien inzwischen auf neuem Stand, Kollegen und Schüler entsprechend geschult und ausgerüstet.

Neuer Ausbildungsgang in der Pflege

Im Pflegebereich habe man in diesem Jahr auch noch die Umstellung auf einen neuen Ausbildungsgang verkraften müssen, berichtet Carolin Zischner vom St. Nicolaistift. Dort lernen die Anwärter seit 1. Januar im ersten Jahr gemeinsam, spezialisieren sich erst später. Wegen der Kontaktbeschränkungen hätten die Lehrer wenig Präsenz an den Ausbildungsstätten zeigen können, berichtet Zischner weiter. Jahrespraktikanten würden beschäftigt, Schülerpraktikanten habe man diesmal leider nicht annehmen können. „Auch eine Kraft aus dem Ausland, die wir einstellen wollten, hat keinen Termin in der Botschaft bekommen – deshalb konnte sie nicht einsteigen“, sagt Zischner bedauernd.

Sie bat die Vertreter der Schulen, den jungen Leuten deutlich zu machen, dass die Pflege Karrieren für Absolventen aller Abschlüsse biete. Sie wünsche sich auch, dass in der Gesellschaft klar werde, dass die Pflege ein sehr schöner Beruf sei und nicht immer nur über Probleme diskutiert werde.

Schulen halten an Berufsvorbereitung fest

Schüler finden kaum Praktikumsplätze

Das Interesse an Ausbildung und Praktika sei bei Schulen und Schülern nach wie vor groß, sagten Mirjam Becker von der Leine-Schule und Lukasz Jarczynski von der KGS. Man hoffe, im Frühjahr wieder Jugendliche in die Betriebe schicken zu können, nachdem im Herbst einige Praktika abgesagt werden mussten. Das liegt auch im Interesse der Betriebe, die auf diesem Wege etliche ihrer Ausbildungsstellen besetzen.

Tipps für Bewerbersuche per Instagram

Wie man auch bei Instagram nach geeigneten Bewerbern suchen kann, dazu gab Anna Böhme den Zuhörern einige Tipps mit. Die Social-Media-Spezialistin aus Lüneburg bietet entsprechende Kurse an der VHS Hannover-Land an. Als Bildungsanstalt dürfe die VHS im November ihre Angebote aufrecht erhalten – auch die für die Unternehmen, verkündete ein Kollege aus dem Team.

