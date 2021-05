Neustadt

Es war ein ruhiges Terrassen-Opening nach rund sieben Monaten Schließzeit. Etwa 50 Gäste wollten es sich Freitag nicht nehmen lassen, ihre ersten Drinks über den Dächern von Neustadt zu genießen. Nachmittägliche Regengüsse und die für Ende Mai zu niedrigen Temperaturen störten dabei niemanden.

„Wir freuen uns, wieder für unsere Gäste da sein zu können“, sagt Bar- und Eventleiter Marc Berendsen. Gemeinsam mit seinem Team hat er in den vergangenen Monaten viel Zeit mit Planung und Umstrukturierung verbracht. Für den Party- und Eventbereich sei dies nötig gewesen. „Ich weiß aber gar nicht mehr, wie oft wir den Lagerbestand gezählt haben“, sagt Berendsen. „Wir wollen endlich wieder mit echten Menschen arbeiten.“

Hoffnung auf niedrige Inzidenzen

Rund 60 Sitzplätze hält der Betrieb im Außenbereich aktuell vor. Für die nächsten Wochen planen die Veranstalter, jeweils freitags und sonnabends von 16 bis 23 Uhr zu öffnen. „Wir hoffen, dass der Zutritt für die Gäste immer unkomplizierter wird“, sagt Berendsen.

Danlie Wilke (von links), Kira Waßmann und Rene Fanselow genießen ihre Cocktails auf der Penthouse-Terrasse. Quelle: Mirko Bartels

Gäste genießen ihre Cocktails

Kira Waßmann, Rene Fanselow und Daniel Wilke gehören zu den ersten Besuchern an diesem Abend. Dass es am Nachmittag noch stark geregnet hat, stört keinen. Die Besucher genießen den Cocktail in vertrauter Umgebung. „Die letzten Monate hat das echt gefehlt“, sagt Wilke. Sich treffen, unterhalten und einfach eine gemütliche und gute Zeit haben: All das sei coronabedingt eben einfach ausgefallen. „Einen Ersatz gab es ja nicht wirklich“, sagt er. „Wir hoffen, dass jetzt alles wieder normaler wird.“ Ihren Corona-Test haben sie quasi auf dem Weg ins Penthouse um die Ecke an der Wunstorfer Straße gemacht. Beim Weg durch die Bar gilt Maskenpflicht, die Mitarbeiter bedienen mit Mund-Nasen-Schutz.

DJ Mase an an den Plattentellern sorgt für gute Unterhaltung. Quelle: Mirko Bartels

Keine Perspektive für Tanzschulbetrieb

Anders sieht es mit der ebenfalls im Penthouse untergebrachten Tanzschule aus. „Da fallen wir leider immer wieder durch alle Raster“, sagt Inhaber Manuel Kressler. Er fühle sich schon lange bereit, wieder an den Start zu gehen. „Wir hoffen, dass es bald losgehen kann“, sagt Kressler. Für die Kindergruppen und Teilnehmer der Dance- und Fitness-Akademie gibt es ab Montag, 7. Juni, Angebote im Freien. Wann ein regulärer Betrieb wieder stattfinden kann, stehe in den Sternen. „Da mangelt es nach wie vor an Perspektiven“, sagt Kressler.

Von Mirko Bartels