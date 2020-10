Nienburg

Das Finanzamt Nienburg, das auch für den Neustädter und Wunstorfer Raum zuständig ist, hat Personalprobleme. Aus diesem Grund müssen Steuerzahler rund zwei Monate auf ihre Steuerbescheide warten.

Es bestehe großer Personalbedarf, weil etliche Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen seien beziehungsweise demnächst pensioniert würden, teilen Finanzamtsleiter Christof Steil und sein Stellvertreter Oliver Knop mit. Beide hoffen auf Bewerber für Studienplätze im dualen System zum Diplom-Finanzwirt und für Ausbildungen zum Finanzwirt. Für beides sind Bewerbungen noch bis Ende Oktober möglich. Ebenso sucht das Finanzamt nach Kandidaten mit kaufmännischer Ausbildung, die vorübergehend unterstützend mitarbeiten können. Sie sollen sich in erster Linie um die Neubewertungen von rund 100.000 Grundstücken, Wohnungen und landwirtschaftlichen Betrieben kümmern, die im Zuge der Grundsteuerreform ab 2021 notwendig werden.

Anzeige

1100 Stundungen, weil Steuerzahler klamm sind

Die gute Nachricht von Steil und Knop: Gegenüber dem Vorjahr ist das Niveau des Steueraufkommens bisher konstant. Die Pandemie geht allerdings auch an der Behörde nicht spurlos vorüber: In mehr als 1100 Fällen seien Stundungen gewährt worden, weil Steuerzahler wegen fehlender Einnahmen nicht in der Lage gewesen seien, ihre Steuern rechtzeitig zu bezahlen.

Von Beate Ney-Janßen