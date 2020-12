Neustadt

„Wir sind dankbar, dass die Pandemie das Friedenslicht nicht aufhält“, sagt Hans Höing. Der Stammesvorstand von Neustadts Pfadfindern blickt zurück auf eine ungewohnte, aber aus seiner Sicht gelungene Aktion in der Vorweihnachtszeit.

Jahr für Jahr wird das Friedenslicht in Bethlehem entzündet und von dort in alle Welt verteilt. Per Flugzeug, mit Bus und Bahn. In diesem Jahr musste es andere Wege geben. Neustadts Pfadfinder haben ihrem Namen Ehre gemacht, haben solche Pfade gefunden und die Kerzenflamme dennoch verteilt.

Friedenslicht to go kommt vor die Haustüren

Friedenslicht to go haben die jugendlichen Pfadfinder den Neustädtern als Lösung angeboten: Sie brachten die Flamme Interessierten vor ihre Haustüren. Für alle sichtbar ist das Friedenslicht zum Ende der Aktion im Gottesdienst am vierten Adventssonntag in der katholischen Kirche St. Peter und Paul geworden. Viele Besucher nutzten die Chance, anschließend eine eigene Kerze daran zu entzünden und sie mit nach Hause zu nehmen.

„Gerade in Zeiten von einer monatelangen Pandemie, von Corona-Leugnern und Grenzen in den Herzen und Köpfen einiger Menschen ist das Friedenslicht vielleicht ein kleines, aber ein sehr wichtiges und deutliches Zeichen für Verbundenheit und Solidarität in unserer Gesellschaft“, fasst Höing die Bedeutung der Aktion zusammen.

