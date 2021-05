Andreas Körner ist seit 2017 Pastor in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Neustadt. Der 52-Jährige stammt gebürtig aus Northeim bei Göttingen. 1991 begann Körner sein Studium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen, einer privaten katholischen Hochschule in jesuitischer Trägerschaft. Im Anschluss wirkte Körner als Kaplan in Wolfenbüttel und Goslar, sowie als Pfarrer in Bad Harzburg und Nörten-Hardenberg. Aktuell ist er auch zuständig für die Pfarrgemeinde St. Bonifatius Wunstorf, wo er das Pfarrhaus bewohnt, und die Gemeinden in Nienburg.