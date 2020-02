Neustadt/Mandelsloh

Die monatliche Außensprechstunde des Senioren- und Pflegestützpunkts Unteres Leinetal der Region Hannover in Mandelsloh findet zukünftig nicht mehr statt. Die Nachfrage reiche nicht aus, um das Angebot aufrechtzuerhalten, teilt Regionssprecherin Sonja Wendt mit. Ratsuchende können auf die Sprechstunde in Neustadt ausweichen. Britta Pfohl berät dort jeden vierten Mittwoch im Monat von 13 bis 15 Uhr in den Räumen der Stadtverwaltung, Raum 1, Theresenstraße 4. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 26. Februar.

Die Expertin steht für persönliche Gespräche rund um die individuelle Pflege zur Verfügung, gibt Tipps, wie sich pflegende Angehörige entlasten können, hilft beim Beantragen eines Pflegegrades und hält Informationen zum Schwerbehindertenrecht bereit – unabhängig und kostenlos. Neben dem persönlichen Gespräch am Mittwoch sind auch Beratungen und Terminvereinbarungen unter Telefon (0511) 70020114 oder 70020115 möglich.

Von Kathrin Götze