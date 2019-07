Mardorf

Es soll wieder eine tolle Gaudi am Nordufer werden: Die Tiroler Band Pfunds-Kerle spielt am Sonnabend, 20. Juli, auf der Seebühne die derzeit an der Mardorfer Seite am Steinhuder Meer liegt. Bereits im vergangen Jahr zeigten die Künstler dem Nachbarland, dass sie für jede Menge gute Laune sorgen können und dafür nicht auf hohe Bergen klettern müssen. Die Gäste beim ersten Seebühnen-Konzert der Band aus den Tiroler Oberland auf dem größten Binnengewässer Norddeutschlands ließen sich nicht lange bitten, tanzten ausgelassen direkt am Ufer und auf der Promenade.

Die Pfunds-Kerle unterhalten das gut gelaunte Publikum am Nordufer. Quelle: Carola Faber (Archiv)

Die Musiker von der Kobler Alm stehen seit mehr als 25 Jahren auf der Bühne, sind dem Publikum rund um das Meer vor allem durch ihre Auftritte vor der Wunstorfer Stadtkirche bekannt. Dort bestreiten sie regelmäßig die Feiern zum 1. Mai und sorgen mit ihren Programm für ausgelassene Stimmung bei den Gästen, die immer wieder auf Bänken und Tischen tanzen Das Publikum genießt jedes Mal das Showprogramm der Kultband mit lustigen Geschichten, Witzen und Weisheiten. Das Trio spielt bei seinen Konzerten auf rund 20 unterschiedlichen Instrumenten und hat sich mit seinem Mix aus Volksmusik, Schlager und Pop eine große Fangemeinde erspielt.

Die Seebühne bleibt noch über die folgenden beiden Wochenenden am Fischerstübchen (Uferweg 92, Höhe Lüttjen Mardorf) am Mardorfer Nordufer liegen. Am Sonnabend, 27. Juli, ab 18 Uhr treten dort die Musiker der Rock Coverband 200 Bar auf – Abschied von der Seebühne feiert Mardorf dann am Sonnabend, 3. August, mit einem Familienfest am Nachmittag und einem Auftritt der Oberallgäu Musikanten am Abend. Weiter geht es dann ab 9. August in Steinhude

Von Mirko Bartels