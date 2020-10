Hätte der Vater von Sarah Schwarz nicht den Kinderzirkus Giovanni gegründet – das Leben seiner Tochter wäre vermutlich anders verlaufen. Das tat Pastor Bert Schwarz aber, und natürlich begeisterten sich auch seine Kinder für dieses Projekt.

Die Zirkusluft, die Sarah Schwarz dort geschnuppert hatte, genügte ihr nach dem Abitur nicht mehr. Sie entschied, dass sie ihr Leben auf dem Drahtseil verbringen wollte und studierte Seiltanz in Paris. In den Jahren darauf ist die Artistin mit vielen Zirkussen gereist, hat ein Jahr im Auftrag des Fernsehsenders Arte damit verbracht, die Zirkusse der Welt einem großen Publikum vorzustellen, und hat außerdem in ihrer damaligen Wahlheimat Frankreich den Piglet Circus gegründet.

Vor drei Jahren brach sie mit Mann und Zirkus ihre Zelte in Frankreich ab und kaufte sich einen alten Bauernhof im nienburgischen Landesbergen. Ein wenig mehr Sesshaftigkeit und mehr Nähe zu ihrer Familie sollte es sein. Erste artistische und komödiantische Auftritte haben sie und ihr Team mit Varieté und großem Erfolg in Landesbergens Mühlengasthof absolviert. Nun ist der Piglet Circus auf Tournee gegangen.

