Mariensee

Schwein Max hat am kommenden Wochenende frei: Der Piglet Circus bricht sein Gastspiel in Mariensee vorzeitig ab. Angesichts steigender Corona-Inzidenzwerte in der Region Hannover haben Zirkusdirektorin Sarah Schwarz und ihr Ensemble sich entschlossen, die Auftritte von Freitag, 30. Oktober, bis Sonntag, 1. November auf der Robby-Wiese in Mariensee abzusagen.

Seine Tournee will der Piglet Circus trotz der Absage in Mariensee fortführen. Nächste Station ist der Festplatz in Nienburg, wo die Manege ab Freitag, 6. November, frei sein wird. Sämtliche Termine sind unter www.pigletcircus.de hinterlegt. Tickets können unter der Nummer (01520) 2850422 reserviert werden.

Von Beate Ney-Janßen