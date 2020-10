Neustadt

Aufgeregt wurden die Zahnärzte Tobias Tetzlaff und Silvana Tetzlaff-Broccoli bei ihrer Ankunft im AWO Integrationszentrum (IZN) an der Marktstraße von fast 20 Flüchtlingskindern umringt. Das Zahnarztpaar führte dort am Sonnabendvormittag ehrenamtlich eine Prophylaxe für die Kinder durch. Mitorganisiert wurde das Pilotprojekt von Yasmin Linicus, Ehrenamtskoordinatorin im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf.

"Ich bin begeistert. Hier leben insgesamt 53 Personen, darunter mehr als ein Dutzend Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun Monaten und 18 Jahren. Sie machen alle bei der Aktion mit", freute sich Yasmin Linicus. "Wir sind sehr froh, dass die Zahnärzte zu uns kommen. Diese Veranstaltung ist für uns so wichtig", betont Einrichtungsleiter und Flüchtlingskoordinator Sascha Omari.

Kein Versicherungsschutz

Zahnarzt Tobias Tetzlaff aus Neustadt untersucht Lincus Zein. Die Flüchtlingskinder gehen in der Regel nicht in den Kindergarten. Die Zahn-Prophylaxe fehlt ihnen daher. Quelle: Carola Faber

Auch für das Zahnarztehepaar war die Aktion in einem Flüchtlingsheim eine Premiere. "Nicht alle Kinder aus den Flüchtlingsheimen erhalten einen Kindergartenplatz und kommen deshalb oft nicht mit den prophylaktischen Maßnahmen in den Kindergärten in Berührung. Zudem haben die Flüchtlinge in der ersten Zeit keinen Versichertenstatus. Es dürfen also nur Notfallbehandlungen von den Zahnärzten durchgeführt werden. Die Kinder sind nun mit Deutschland in einem Land, in dem Zucker beziehungsweise zuckerhaltige Lebensmittel sehr günstig und nahezu überall und zu jeder Zeit verfügbar sind", sagte Tobias Tetzlaff.

Somit verschlimmern sich die Befunde immer mehr und die Kinder kommen mit oftmals so katastrophalen Gebissen in die Praxen, sodass nur noch Zähne gezogen werden können oder umfangreiche Narkosebehandlungen notwendig werden. "Dies führt zu Zahnarztangst und immensen Kosten für die Krankenkassen", ergänzte der Fachmann, der mit der Prophylaxe nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern erreichen will.

Bevor die Untersuchung in dem Flüchtlingsheim begann, hielten die Zahnärzte einen kurzen Vortrag mit vielen Piktogrammen und anschaulichen Bildern, die auch an die Mitverantwortung der Eltern an die Mundgesundheit ihrer Kinder appelliert.

Zur Belohnung einen zuckerfreien Lolli

Erst etwas zögerlich, dann immer motivierter ließen sich die jungen Patientinnen und Patienten von den Fachleuten in den Mund sehen. Schließlich lohnte sich das Mitmachen, denn zum Schluss gab es für jeden Teilnehmer eine Zahnbürste, Zahnpasta und einen Lolli – natürlich zuckerfrei. Die Eltern erhielten anschließend einen Kurzbefundbogen, der den entsprechenden Zahnärzten zur weiteren Behandlung vorgelegt werden kann.

"Die Kinder haben super mitgemacht. Insgesamt hatten zwei Drittel der Kinder Befunde", ergänzt Tobias Tetzlaff, der Ende Oktober die Aktion im Ausschuss für Jugendzahnheilkunde der Zahnärztekammer Niedersachsen vorstellen wird und sich dort über eine Ausweitung auf andere Unterkünfte aussprechen möchte.

Von Carola Faber