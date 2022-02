Neustadt

Kultur trotz Pandemie bietet das Kulturforum: Nächster Gast in der KGS-Mensa ist Nektarios Vlachopoulos, der klare Ansagen macht. In Zeiten, in denen sich das brave Bürgertum angesichts einer immer schnelleren, lauteren und verwirrenderen Lebenswelt nach einfachen Lösungen sehnt. Blitzschnell referiert der Slampoet und Humorist über die randgesellschaftlichen Probleme der äußeren Mittelschicht. Sein Programm „Ein ganz klares Jein“ ist das Manifest der Unverbindlichkeit.

Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund

Der ehemalige Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund tritt seit 2008 auf Literaturveranstaltungen auf und gewann 2011 das Finale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft. Seit 2016 hat er mehrere Kabarettpreise gewonnen, darunter 2018 den Förderpreis des Deutschen Kabarettpreises. In der Laudatio zu diesem Preis hieß es unter anderem: „Vlachopoulos schöpft klug aus seinen Erfahrungsbereichen und überzeugt auf der Kabarett-Bühne mit Vielseitigkeit und hohem Tempo. Er unterhält mit anspruchsvollen, sorgsam formulierten und fein ausgearbeiteten Geschichten.“ Titel wie „Die Vokaltragödie“ oder „Mein Herz ist ein betrunkener Dreijähriger mit Sprachfehler“ lassen ahnen, wie das geht.

Maskenpflicht gilt auch im Sitzen

Nektarius Vlachopoulos tritt am Freitag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS), Leinstraße 85 auf. Einlass ist ab 19 Uhr. Es gilt die 2G-plus-Regel. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gilt auch im Sitzen. Aus diesem Grund entfallen Pause und Getränkeausschank.

Es sind noch Karten erhältlich: Für 19 Euro, ermäßigt 14 Euro im Vorverkauf am Info-Tresen von Famila in Neustadt, Gewerbegebiet Ost, sowie in den HAZ/NP-Ticketshops, in Neustadt Am Wallhof 1, außerdem online auf www.tickets.haz.de. Reservierungen für die Abendkasse, wo die Karten 20 beziehungsweise 15 Euro kosten, können per E-Mail an kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de gesendet werden.

Von Kathrin Götze