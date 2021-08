Poggenhagen

Gute Nachrichten aus Poggenhagen: Das ehemalige Gelände der Firma Rigips Saint Gobain ist verkauft. Die Deutsche Industrie Reit-(real estate investment trust) AG hat das rund 90.000 Quadratmeter große Gelände zwischen Dewitz-von-Woyna-Straße und Bahnlinie erworben. Bereits 2016 hatte Rigips die Produktion am Standort eingestellt und die Dämmstoffproduktion innerbetrieblich an einen anderen Standort verlagert.

In der Folge wurden nur noch von der Eigentümervilla vor dem Werkstor aus Vertriebsgeschäfte abgewickelt. Seitdem hatte es zwar Interessenten für das Gelände gegeben, zu einem Verkauf war es aber nicht gekommen. Was für Möglichkeiten das Areal seinen neuen Besitzern bietet, klären die Verantwortlichen dieser Tage im Dialog mit der Stadt. „Bislang gibt es keinen bestehenden Bebauungsplan für das Gelände“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

„Wir sehen in jedem Fall Potenzial für das Areal“, sagt Rene Bergmann, Finanzvorstand des börsennotierten Unternehmens mit Stammsitz in Berlin. Ein kleiner Gewerbepark, Abstellflächen für zum Beispiel Wohnmobile und Boote und Lagerflächen wären am Standort vorstellbar, sagt er. Bislang sind nur gut 27.000 Quadratmeter, also etwa ein Drittel, der Liegenschaft mit Hallen und anderen Gebäuden bebaut. „Wir sind uns sicher, das es ein Interesse für eine kleinteilige Nutzung auch durch Gewerbetreibende gibt.“

Reit-AG hat schon Standorte in der Region

Die Deutsche Industrie Reit-AG verdient ihr Geld mit dem Erwerb und der Bewirtschaftung von sogenannten Light Industrial Immobilien, die sich in erster Linie durch infrastrukturell gut angebundene Verkehrsanbindungen in gewachsenen Gewerbe- und Industriegebieten mit einer lokalen Relevanz auszeichnen. In der Region Hannover gibt es bereits Standorte in Ronnenberg, der Wedemark und dem Stadtgebiet von Hannover.

In der nahen Zukunft wollen die neuen Eigentümer in Poggenhagen erst einmal investieren und das Areal in Teilen modernisieren. Dabei wolle man sich nach dem Bedarf richten, sagt Bergmann. Der müsse nun noch genauer ermittelt werden, bevor man schließlich tätig werden könne.

Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens sieht die Entwicklung positiv. „Wir begrüßen, dass ein neuer Investor das Gelände entwickeln will. Gerade die geplante Kleinteiligkeit bringt gewiss Bewegung in das Areal“, sagt er. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets im Osten der Kernstadt sieht er keine Probleme oder Überschneidungen: Dort plane man für andere Nutzer, sagt Hemens.

Die ehemalige Dyckerhoff-Eigentümervilla steht vor den Werkstoren. Quelle: Mirko Bartels

Auch Ortsbürgermeisterin Monika Strecker freut sich, den Gewerbeproblemfall des Ortes vom Tisch zu haben. „Wir sind gespannt, wie es auf dem Gelände weitergeht“, sagt sie. Freuen würde sie sich, wenn die alte Eigentümervilla bestehen bliebe. „Für das Areal selbst könnte ich mir Flächen für junge Start-ups und Handwerksbetriebe gut vorstellen“, sagt Strecker. „Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es dort weitergeht.“

Von Mirko Bartels