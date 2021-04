Poggenhagen

80 auffallend rote und gut gefüllte Müllsäcke sind die Bilanz der Aktion „Poggenhagen räumt auf“. Statt gemeinschaftlich auf die Suche nach Müll in und um Poggenhagen zu gehen, hatte der Kultur- und Verschönerungsverein des Dorfes eine coronagerechte Form gewählt: Wer dabei sein wollte, holte sich Säcke und zog auf eigene Faust los.

Der Vorsitzende des Kultur- und Verschönerungsvereins, Martin Langreder, und Ortsbürgermeisterin Monika Strecker sind sehr zufrieden. Poggenhagen sehe wieder sauber aus, sagen sie und hoffen, dass es lange so bleibt. Sechs Tage lang konnten sich Poggenhäger Säcke am Dorfgemeinschaftsplatz abholen und losziehen, um einzusammeln, was andere in die Landschaft geworfen hatten. Insbesondere die Moordorfer, Poggenhagener und Fliegerstraße seien stark vermüllt gewesen.

Von Beate Ney-Janßen