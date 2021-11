Neustadt/Poggenhagen

Zwei Einsätze beschäftigten am gestrigen Dienstag und heutigen Mittwoch die Polizei Neustadt. Am Dienstagabend rückten die Beamtinnen und Beamten zu einer gemeldeten Messerstecherei nach Poggenhagen aus – ob es sich tatsächlich um eine handelte, ist allerdings noch unklar.

Auseinandersetzung zwischen Bauarbeitern

Gegen 19.30 Uhr wurden die Beamten zu einem Streit auf einer Baustelle Am Barloh in Poggenhagen gerufen. Dort war es vermeintlich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bauarbeitern gekommen. „Es ging um Geld“, sagt Kriminalermittlungsdienstleiter Ralf Sebesta. Einer der beiden Arbeiter sei verletzt gewesen – wie er sich die Verletzung zugezogen hat und ob sie ihm tatsächlich von seinem Kontrahenten mit einem Messer zugefügt worden ist, sei noch unklar. Auch wem das vor Ort gefundene Messer gehöre, wisse man noch nicht. Man müsse noch alle Zeugen vernehmen, so Sebesta. Die Ermittlungen laufen.

Hubschrauber über der Landwehr

Am Mittwochmittag kreiste zudem ein Polizeihubschrauber im Bereich der Landwehr über Neustadt, wo ein Flüchtiger gesucht wurde. „Das war ein Einsatz im Bereich Betäubungsmittel“, sagt der Kriminalermittlungsdienstleiter. Der Flüchtige soll leicht verletzt gewesen sein. Das Ergebnis der Fahndung und nähere Angaben zu dem Einsatz konnte die Polizei am Mittwochabend noch nicht mitteilen.

Von Alexander Plöger