Poggenhagen

Weihnachtliche Stimmung verbreitet sich auch in Poggenhagen. Die Kinder der Kita-Lummerland haben ihren Weihnachtsbaum bereits geschmückt. In den kommenden Tagen wird er vor dem Kindergarten aufgestellt. Die stattliche Nordmanntanne ist eine Spende der örtlichen Weihnachtsbaumverkäufer des Domeyer Hofs, Am Schiffgraben 26.

Dort werden auch in diesem Jahr an den Wochenenden ab Sonnabend, 12. Dezember, Bäume aus der eigenen Plantage in verschiedenen Größen verkauft. Wer abseits dieser Tage einen Termin benötigt, kann sich unter Telefon (01 52) 03 77 42 74 melden.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers