Poggenhagen/Bordenau

Mit roter Farbe und Fahrradpiktogrammen will die Region Hannover in den nächsten zwei Monaten Fahrradschutzstreifen auf mehreren ihrer Straßen im Neustädter Land markieren. Der eigentlich gut gemeinte Plan stößt aber nicht überall auf Begeisterung. In Poggenhagen beispielsweise finden die Mitglieder des Ortsrats zahlreiche Gegenargumente. Dort soll der Streifen auf der Bahnhofstraße entstehen.

Anwohner dürfen nicht mehr am Straßenrand parken

Diese sei dafür in der gegenwärtigen Situation aber nicht geeignet, sagt SPD-Sprecher Klaus Hendrian. Die Streifen haben für Radfahrer höchste Priorität, dürfen nur im Notfall überfahren werden. Auch parken und halten dürfte dann dort kein Auto mehr, auch nicht die von Anwohnern und ihren Besuchern. Das sei angesichts der wenigen Radfahrer, die die Straße nutzten, nicht verhältnismäßig, meint Hendrian. Und die Straße ist so schmal, dass der Streifen bei Gegenverkehr doch wieder überfahren werden müsste. „Wo bleibt da dann der Schutz für Radfahrer?“, fragt Hendrian.

Anzeige

Poggenhagener nutzen die Lindenallee

Ortsbürgermeisterin Monika Strecker ( CDU) pflichtet ihm bei. Die Poggenhagener nähmen an dieser Stelle ohnehin eine andere Strecke, führen über den Paddweg an der Bahnlinie, dann die parallel verlaufende Lindenallee entlang. Das habe auch den Vorteil, dass sie die Poggenhagener Straße bei Bedarf nicht an der gefährlichen Kreuzung mit der Bahnhofstraße überquerten, sondern an der Ampel Richtung Kubaldallee. Und wenn in drei Jahren eine Brücke über das Gleis führt, wird die Bahnhofstraße zur Sackgasse – der Streifen wird dann überflüssig. Strecker findet es, ebenso wie Hendrian, unglücklich, dass die Region die Ortsräte bei diesen Plänen nicht beteiligt.

Weitere HAZ+ Artikel

Markierungen in fünf weiteren Dörfern

Die ersten Markierungsarbeiten beginnen am Montag, 13. Juli, an der K 335 in Bordenau, weitere Schutzstreifen sollen im Laufe der nächsten zwei Monate in Otternhagen (K 315), Niedernstöcken (K 305), Mariensee (K 342) und Hagen (K 342) markiert werden, teilt Regionssprecherin Christina Kreutz mit. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit fördert die Maßnahmen als Teil des Vorrangnetzes für den Alltagsradverkehr. Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Bordenau, wo auch noch eine Querungshilfe geschaffen wird, kosten rund 150.000 Euro. Die Kosten für die weiteren Markierungen im Stadtgebiet belaufen sich auf insgesamt rund 250.000 Euro.

Von Kathrin Götze