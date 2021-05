Poggenhagen

Das Bauland ist knapp – auch in Poggenhagen bemüht sich der Ortsrat seit längerer Zeit darum, neue Grundstücke zu erschließen. Die Bauplätze könnten demnach Stück für Stück auf Wiesen und Ackerflächen östlich der vorhandenen Bebauung an der Heinrich-Brandes-Straße entstehen. Die Stadt ist dafür, die neuen Siedlungsflächen in vier Abschnitten zu erschließen und dabei im Süden zu beginnen, hinter der Kirche. Im Süden wird das Gebiet vom Wald begrenzt, in Sichtweite vor dem Bahngleis liegt das Gelände der Firma Rigips (ehemals Dyckerhoff), aktuell nahezu ungenutzt.

Der Ortsrat hätte gern schneller Fortschritte gesehen und die beiden ersten Bauabschnitte in einem Zug entwickelt. Das wären laut Stadt 2,1 Hektar Bauland für mehr als 90 Einwohner – zuviel auf einmal, mahnt die Stadtverwaltung. Trotz der guten Anbindung mit Bahnstation, Kindergarten, Grundschule und der Nähe zur Kernstadt mit ihrer Infrastruktur wird das 2200-Einwohner-Dorf bei den Planern als „ländlich strukturierte Siedlung“ geführt. Das bedeutet, dass sein Wachstum sich auf die sogenannte Eigenentwicklung beschränken sollte, dafür würde zunächst ein Hektar reichen, heißt es.

Baulücken sollten Vorrang haben

Allerdings hat die Entwicklung lange geruht. Über Jahre hat die Stadt die Strategie verfolgt, lieber Baulücken zu bebauen, als neue Baugebiete zu erschließen. Der Gedanke dahinter ist der, Wege kurz zu halten und wenig Flächen zu versiegeln – ein Neubaugebiet braucht ja neben den reinen Bauflächen auch noch Erschließungsstraßen. Bevor also das neue Baugebiet in Planung ging, haben Mitglieder des Ortsrats die Eigentümer von rund 140 Baulücken im Dorf persönlich angesprochen, um zu erfragen, ob sie ihr Grundstück für Neubauten zur Verfügung stellen würden.

Interessenten sollten Ortsbürgermeisterin kontaktieren

Sie verneinten, wie Ortsbürgermeisterin Monika Strecker (CDU) berichtet. Daraufhin habe sie gemeinsam mit der Stadtverwaltung den Prozess zur Entwicklung des Baugebiets gestartet und den Ortsrat dabei eingebunden, sagt sie. Für die Entwicklung und Vermarktung zeichnet die Neustädter Immobilien Gesellschaft (NIG) verantwortlich. „Aufgabe und Ziel der NIG ist der kommunale Wohnungsbau, insbesondere der soziale Wohnungsbau“, betont Strecker. Grundstückssuchende könnten sich an sie wenden, sagt die Ortsbürgermeisterin, die mobil unter (0151) 18811000 und per E-Mail unter Monika.strecker@aol.com erreichbar ist. Einige Interessenten hätten sich schon vorab bei ihr gemeldet, sagt sie.

SPD dringt auf günstige Grundstücke für Familien

Dass die Ortsbürgermeisterin diese Ausrichtung der NIG so betont, hat mit einem Antrag zu tun, den die SPD zuvor eingebracht hatte. Zu den ersten beiden Bauabschnitten gehören rund 6000 Quadratmeter städtische Grundstücke, die die Stadt nun an die NIG verkauft hat. Die SPD Poggenhagen stellte den Antrag, diese Flächen später als kommunales Bauland gerade für jüngere Familien preisgünstiger zu verkaufen. „Um bezahlbares Bauland und damit bezahlbare Wohnungen zu schaffen und die städtebauliche Qualität zu sichern, sind kommunale Baulandstrategien notwendig“, sagt Sprecher Klaus Hendrian.

Der Antrag wurde im Ortsrat aber abgelehnt, unter anderem mit dem Verweis darauf, dass es ja Auftrag der NIG sei, auch sozialen Wohnraum zu schaffen. In einer Erwiderung auf den Antrag schreibt CDU-Fraktionssprecher Martin Langreder noch, dass die SPD sich seinerzeit geweigert habe, die Verwaltung mit der Umfrage unter den Baulückeneigentümern zu unterstützen. Hendrian bestätigt das und sagt, man habe nicht eingesehen, warum ehrenamtlich tätige Politiker die Arbeit der Verwaltung übernehmen sollten. Sozialwohnungen und bezahlbare Grundstücke für Familien seien aber zwei paar Schuhe, betont Hendrian.

Von Kathrin Götze