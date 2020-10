Poggenhagen

Können Kinder an Halloween und St. Martin auch in diesem Jahr in gruseligen Kostümen und mit Laternen von Tür zu Tür ziehen, um den Süßigkeitenbeutel zu füllen? Im Zuge steigender Infektionszahlen herrscht eine große Verunsicherung, ob die beliebten Rituale am 31. Oktober und am 11. November überhaupt stattfinden können. Poggenhagens Ortsbürgermeisterin Monika Strecker ( CDU) hat bereits reagiert und sich eine Alternative überlegt.

Ist um die Häuser ziehen möglich?

Laternenumzüge wie zum Martinstag stuft die Region Hannover als kulturelle Veranstaltung im Freien ein. Nach derzeitiger Verordnung müssen alle Teilnehmer dabei sitzen – deshalb ist die Tradition in diesem Jahr verboten. Im kleinen Familienkreis sind eigene Laternenspaziergänge jedoch möglich. Halloween-Parties können vor diesem Hintergrund ebenfalls nur eingeschränkt stattfinden.

Auf der Jagd nach Süßigkeiten um die Häuser zu ziehen, ist zwar derzeit nicht prinzipiell verboten, sofern die AHA-Formel – Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen – befolgt wird. Dennoch bleiben potenzielle Risikofaktoren, wie der Kontakt an der Türschwelle. In der Facebook Gruppe „Du kommst aus Neustadt, wenn du...“ schlägt eine Nutzerin deshalb vor, dass die Kinder nach dem Klingeln zunächst auf Abstand gehen sollten, ähnlich wie bei Paketzustellern. Eine andere Nutzerin werde bereits fertig gefüllte Schalen herausstellen, sodass die Kinder gar nicht klingeln müssten.

Alternative: Laternen im Fenster

Poggenhagens Ortsbürgermeisterin Monika Strecker ruft die Poggenhagener alternativ zur Teilnahme an der Aktion Laternen-Fenster auf: Im Zeitraum vom 1. bis 11. November hängt dabei jeder Interessierte eine Laterne ins Fenster, am besten straßenseitig. So können abendliche Spaziergänger die Kreationen, die gerne selbst gebastelt werden dürfen, bewundern. Von der Aktion hat sie im Internet erfahren. Der gemeinschaftliche Sankt-Martins-Umzug fällt in diesem Jahr aus. Mit der Aktion möchte Strecker das zugrunde liegende Thema des Feiertags zeigen. „Es soll ein Zeichen der Hoffnung sein“, erklärt die Ortsbürgermeisterin. Sie hoffe, dass möglichst viele mitmachen.

Von Alexander Plöger