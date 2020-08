Poggenhagen

„Wir hoffen auf gutes Wetter“, sagt Küsterin Katharina Sennwitz. Sie wünscht sich, dass die Heilige Messe zum 50-jährigen Bestehen der katholischen Kirche St. Johannes in Poggenhagen von Gesang im Freien begleitet werden kann. Am Sonntag, 6. September, wird dort ab 14.30 Uhr das Kirchweihfest gefeiert.

Viele Katholiken aus Schlesien

Die katholische Kirche Poggenhagens liegt an der Schlesierstraße. „Es waren in erster Linie vertriebene Schlesier, die nach dem Krieg hierher nach Poggenhagen kamen“, berichtet Sennwitz. Wie in vielen anderen Kommunen stieg die Zahl der Katholiken in der Dorfbevölkerung dadurch enorm an. In Poggenhagen und Bordenau wurden aus wenigen Familien schnell 500 Gemeindemitglieder. „Die haben sich erst ihr eigenes Haus gebaut, wussten dann, wie das funktioniert, und wollten anschließend eine eigene Kirche haben“, erklärt die Küsterin.

Die bekamen sie: Mit finanzieller Unterstützung vonseiten der Kirche, in erster Linie aber durch eigenen Einsatz. Eigenleistung, wo es nur ging, davon berichtet Sennwitz. Spenden seien auch gesammelt worden. „Bei manchen Familien waren zwei Mark pro Monat für den Kirchenbau viel Geld“, sagt die Küsterin. „Aber das haben alle gerne gegeben.“

Johannes der Evangelist ist Namensgeber

Das Inventar, die Bänke, Altar, Kreuz, Marienfigur – alles, was jetzt in St. Johannes zu sehen sei, stamme noch aus der Zeit der Einweihung, sagt Pfarrer Andreas Körner. Wobei Kreuz und Marienfigur aus der alten Neustädter Kirche nach Poggenhagen wanderten, sie sind also um einiges älter. Körner verweist auf die beiden Figuren unter dem Kreuz: links die Maria, rechts Johannes. Sie seien gemeinsam mit dem Kreuz umgezogen, und nach diesem Johannes sei dann auch die Kirche benannt worden. „ Johannes der Evangelist, nicht Johannes der Täufer“, betont Körner.

Nun jährt sich die Kirchweihe zum 50. Mal. Ursprünglich hatte es ein Pfarr- und Gemeindefest geben sollen – wie zuletzt vor zehn Jahren. Darauf muss die Gemeinde nun coronabedingt verzichten. Stattdessen werde nur die Heilige Messe gefeiert, sagt der Pfarrer. Der Wunsch der Küsterin, es möge doch bitte gutes Wetter geben, rührt von dem immer noch bestehenden Verbot her, in Pandemie-Zeiten in der Kirche zu singen. Scheint die Sonne, wird die Messe im Garten gefeiert – und gesungen. Wenn nicht, genießen alle den Blick auf den Patron in St. Johannes.

Von Beate Ney-Janßen