Neustadt

Als Medizinalrat Dr. Kaindl am Abend des 12. März 1962 dem Reporter der Leine-Zeitung Vollzug vermeldet, ist der Leiter des Staatlichen Gesundheitsamts in Neustadt abgekämpft, heiser, aber zufrieden: „Toller Betrieb, am ersten Tag der Impfung haben wir im Landkreis 5300 mal das Serum gereicht“, berichtet der erschöpfte Arzt. Es war der Auftakt zu der ersten bundesweiten Massenimpfung gegen die gefährliche Kinderlähmung in Neustadt. „Schluckimpfung ist süß – Kinderlähmung ist grausam“, lautete das Motto der Kampagne. Ein Slogan so prägnant, dass er bis heute bekannt ist.

Schreckensgespenst der Fünfzigerjahre

Die als Kinderlähmung bekannte Infektionskrankheit Poliomyelitis entwickelte sich in den Fünfzigerjahren zum Schrecken deutscher Eltern. Was bei Kindern als harmloser Infekt begann, führte bei schlimmen Verlauf zu schweren Lähmungen, wenn dem Virus ein Angriff auf das Nervensystem gelang. 15.000 Menschen, vor allem Kinder, erkrankten im Zuge einer Polio-Epidemie in den Jahren 1950/1951 in der Bundesrepublik schwer. In Hannover kostete das Virus in drei Jahren ab 1959 sieben Menschen das Leben, 170 trugen oft lebenslange Lähmungen davon. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung beschreibt die angespannte Stimmung, kurz vor dem Auftakt der wohl bekanntesten bundesdeutschen Impfkampagne. „Man hatte gehört, dass ein Kind in der Nachbarschaft erkrankt war. Nun war Holland in Not. Die meisten wollten sofort geimpft werden, andere machten den Ärzten heftige Vorwürfe, dass man nicht zur rechten Zeit auf eine Impfaktion gedrängt habe“.

Zur Galerie Am ersten Tag der Impfkampagne gegen die Kinderlähmung gab es in Neustadt im März 1962 lange Schlangen vor den Impflokalen. Die Nachfrage war stark, die Organisation verbesserungswürdig.

„Gut Schluck!“

Am 1. März 1962 war es auch in Neustadt soweit. Die Leine-Zeitung kündigt den Auftakt der ersten Schluckimpfung gegen die gefährliche Krankheit an. „Gut Schluck! wünscht der Onkel Doktor“ lautete die Schlagzeile. Dieser hoffnungsvolle, mitunter unbedarft fröhliche Ton ist typisch für die Berichte, die in den Sechzigerjahren für die Teilnahme an der Impfung werben. Das war bitter nötig, hatten sich die Impfkampagnen der Vorjahre doch als „glatter Fehlschlag“ erwiesen, wie die HAZ berichtete. „Viele trauten dem Impfstoff noch nicht so recht“, so die Erklärung. 1962 sollte alles anders werden. Ein neu entwickelter Lebendimpfstoff wurde erstmals nicht mit der Nadel, sondern auf ein Stück Zucker geträufelt verabreicht. „Statt des für die geplagte Kinderseele so furchterregenden Gepiekses gibt es jetzt nur noch genussreiches Zuckerschlecken“, schreibt die Leine-Zeitung. Als Erstes an der Reihe waren am Montag, 12. März, die Ortschaften Poggenhagen und Bordenau. Geimpft wurde in der Schule.

Den Löffel nicht vergessen!

Eine lange Menschenschlange wartet 1963 in Hannover auf die Schluckimpfung. Quelle: Wilhelm Hauschild, Hannoversche Allgemeine Zeitung

In der Kernstadt begann die Schluckimpfung am Mittwoch. „Schon bei der Öffnung der Impflokale standen die ersten Impfwilligen in den Sälen der Gaststätten Stadt Hannover und Zum Brauhaus Schlange“, notiert die Leine-Zeitung. Darüber das typische Foto: Ein Doktor und eine Helferin reichen einem mollig in Winterjacke verpackten Kind das Zuckerstück auf einem Löffel. Den galt es mitzubringen. „Vergessen sie nicht den Kaffeelöffel“, lautete damals ein mehrfach wiederholter Appell an die Neustädter. 8900 Personen wurden im alten Landkreis, zu dem auch Wunstorf gehörte, an den ersten beiden Tagen geimpft.

Das zentrale Corona-Impfzentrum in Hannover setzt aktuell täglich etwa 3500 Spritzen. Ein Vergleich ist gleichwohl nicht möglich. Denn anders als heute das Coronavirus verbreitet sich das Polio-Virus nicht über die Luft, sondern als Schmierinfektion, vom menschlichen Stuhl ausgehend. Lange Schlangen waren deshalb kein Problem. Die gab es auch im Landkreis Neustadt. Vor dem Impflokal im Wunstorfer Hotel Ritter staute sich der Verkehr. Es war womöglich diese Hektik, in der ein Kollege des Medizinalrats Kaindl mit seinem Auto in einen Unfall geriet. „Er hielt trotz verletzter Hand durch“, würdigte der Leiter der hiesigen Impfkampagne den Verletzten. Ärger gab es in Bokeloh, wo sich Jugendliche vordrängelten und Mütter mit kleinen Kindern stundenlang „mit kalten Füßen“ vor der Schule warten mussten. „Das hätte man vermeiden können“, kommentierte die Leine-Zeitung eine schlechte Organisation. Anders als in Hannover, wo die Bevölkerung in der Reihenfolge der Nachnamen Impffenster zugeteilt bekam, waren die Neustädter frei in der Wahl ihres Impftags.

Der Querdenker

Auch bei der Schluckimpfung 1962 in Neustadt waren falsche Gerüchte über mögliche Impfschäden im Umlauf. Tatsächlich erkrankten einige wenige Menschen durch den Lebendimpfstoff. Die Gerüchte über Todesfälle unmittelbar nach der Impfung in Neustadt waren allerdings unwahr. [Aus: Leine-Zeitung, 15.3.1962] Quelle: Archiv der Region Hannover

Die neuartige Schluckimpfung führte in Neustadt aber auch zu einem schrecklichen Gerücht. In der Nacht seien zwei Einwohner infolge der Impfung gestorben, verbreitete ein Stadtangestellter. Eine Behauptung, die sich als unwahr erwies und von einem wütenden Medizinalrat Kaindl vehement dementiert wurde. „Diese Behauptungen sind völlig aus der Luft gegriffen. Der Gerüchteverbreiter ist ein Wichtigtuer und unverantwortlicher Schwätzer“, warnte er die Neustädter. Tatsächlich erwies sich der damals in Deutschland verwandte Lebendimpfstoff nachträglich als problematisch. In sehr wenigen Fällen löste er selbst über Umwege die Kinderlähmung aus. Später wurde deshalb in vielen Ländern wieder ein inaktiver Impfstoff eingesetzt. Die angeblichen Impfschäden des Gerüchteverbreiters in Neustadt entbehrten dem Zeitungsbericht zufolge allerdings jeder Grundlage. Weder dem Gesundheitsamt, noch dem Krankenhaus waren sie bekannt.

Der Impfstoff geht aus

Trotz der Gerüchte war die Impfbegeisterung in Neustadt so groß, dass die Schlagzeile zum Wochenende verkündete „Kein Impfstoff mehr“. Die letzten Dosen wurden am Sonnabend, 19. März, in der Kernstadt verimpft – „Solange der Vorrat reicht“, schreibt die Leine-Zeitung. Wer nicht zum Zuge kam, musste bis zum Mai warten. Erst da wurde tiefgekühlter Nachschub aus Kanada eingeflogen. Das Resümee der Verantwortlichen nach dem Abschluss der ersten Schluckimpfung: „Ein sensationeller und von keiner Seite prophezeiter Erfolg.“ 68 Prozent der Neustädter hatten sich impfen lassen. Doktor Kaindl dankte der Bevölkerung, „die sich vorbildlich diszipliniert verhielt und so diese Riesenschlacht gegen die spinale Kinderlähmung mit Erfolg durchfocht“.

Lesen Sie auch: Polio-Impfquoten in Deutschland zu niedrig

In Deutschland haben inzwischen weniger Kinder einen Impfschutz gegen Kinderlähmung als die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Dabei ist die Gefahr nicht gebannt. Das Virus ist weltweit nicht ausgerottet, ein Einschleppen bleibt möglich.

Von Mario Moers