Nach langem Hin und Her um einen einheitlichen Standort für die Grundschule Mandelsloh-Helstorf legen Politiker aus SPD und CDU jetzt den Rückwärtsgang ein. „Wir sind einer Trennung der Standorte und damit dem Erhalt beider Grundschulen gegenüber aufgeschlossen“, teilt die SPD-Vorsitzende Wiebke Osigus mit. „Dass Mandelsloh mit der Konzeption einer Ganztagsgrundschule erhalten bleiben muss, steht für uns außer Frage“, sagt die Niedernstöckener Politikerin.

Osigus : Beide Dörfer verlieren im Streit um Schule

Gleichzeitig sehe man auch die festgefahrene Situation und den Betreuungsbedarf der Eltern. „Mit der ganzen Streiterei verlieren letztlich beide Dörfer, und es werden immer wieder Wunden aufgerissen, ohne dass sich in der Sache etwas tut“, sagt Osigus. Das wolle man nun nicht mehr. Es müsse nun darum gehen, den Streit hinter sich zu lassen und Planungssicherheit zu bekommen. Dafür müsse die Trennung der Schulen und der Antrag auf Eigenständigkeit der Helstorfer Schule thematisiert werden.

Vorausgegangen war ein Krisengespräch zwischen Mitgliedern aus beiden betroffenen Ortsräten. Aus Helstorf kamen Ortsbürgermeisterin Silvia Luft ( CDU) und Manfred Lindenmann (Grüne), aus Mandelsloh die vier SPD-Frauen Cornelia Adamiec, Annegret Messerschmidt, Heike Stünkel-Rabe und Osigus. Luft hatte das angeregt, nachdem in der jüngsten Schulausschusssitzung klar wurde, dass auch die aktuell beauftragte Steuerungsgruppe nicht ohne politische Störungen arbeiten kann. Mandelslohs Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) hatte das ausführlich bemängelt, worauf einmal mehr eine heftige Auseinandersetzung zwischen Helstorfern und Mandelslohern im Ausschuss folgte.

Ortsrat Helstorf bereitet Initiativantrag vor

„Die Entwicklung hat gezeigt, dass ein Konsens nicht zu erwarten ist und die Schule nach wie vor nicht zusammen gewachsen ist“, sagt die Helstorferin Luft. Daher sei sie überzeugt, dass eine Separierung der Schule eine gute und befriedende Alternative sei. Schon bei einem Treffen der Eltern von Helstorfer Seite im August 2019 hatte sich eine Mehrheit für eine solche Lösung ausgesprochen. Luft will nun in der Sitzung des Ortsrats Helstorf am Mittwoch (ab 20 Uhr, Oase im Haus an der Jürse, Luttmersen) einen entsprechenden Initiativantrag auf den Weg bringen, über den der Rat dann beraten soll. Luft geht davon aus, dass mit Neubaugebieten in beiden Dörfern auch genügend Schüler nachkommen.

Dort könnte dann die alte Zusammenarbeit von CDU und SPD noch einmal aktiviert werden: „Die SPD Neustadt wird nun den Impuls in ihre Ratsfraktion geben, sich mit einer Trennung der beiden Schulen zu befassen“, sagt Osigus dazu. Mit den neuen Kooperationspartnern von UWG und Grüne/Linke-Fraktion konnte sich die CDU in dieser Sache bisher nicht einigen.

Die Grundschulen Helstorf und Mandelsloh waren Ende 2012 fusioniert, nachdem sich lange keine Leitung für Helstorf gefunden hatte. Zumindest die Helstorfer waren davon ausgegangen, dass der Standort in ihrem Dorf erhalten bleiben könnte, der schon im Fusionsvertrag als Außenstelle geführt wurde. Doch die Landesschulbehörde dringt seit einigen Jahren darauf, die Schule auf Dauer an einem Standort zu vereinen.

Stadtverwaltung besorgt über Unterrichtsqualität

In der Stadtverwaltung stößt diese Wende auf Verwunderung, wie Stadtsprecherin Nadine Schley mitteilt. Der Vorschlag, eine Eigenständigkeit für Helstorf zu beantragen, sei nicht abgestimmt gewesen. Aus Sicht der beiden Ortschaften sei der Vorschlag nachvollziehbar, sagt Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne). „Es ist allerdings fraglich, ob wir damit auf Dauer die gewünschte Leistungsfähigkeit und Unterrichtsqualität an beiden Schulen erreichen.“

Die Verwaltung habe sich stets bemüht, die Interessen der Kinder und die Qualität der Schule im Auge zu behalten. „Wir sind nach wie vor überzeugt, dass sich eine gewisse Schulgröße, beispielsweise im Grundschulbereich mindestens eine Zweizügigkeit, positiv auf die Qualität des Unterrichts auswirkt, da beispielsweise Vertretungen viel leichter zu organisieren sind“, erläutert der Bürgermeister. Sollte es wie angekündigt zu einem Antrag aus den Ratsgremien kommen, werde die Verwaltung dies zur Kenntnis nehmen und bearbeiten. „Wir begleiten sie auf diesem Weg und werden alles Nötige tun“, sagt der Erste Stadtrat Maic Schillack.

