Neustadt

Mit dem Ende des Bereichs Berufliche Bildung an der Volkshochschule ( VHS) Hannover Land beschäftigt sich am Donnerstag, 16. Januar, der Neustädter Schulausschuss. Etliche Neustädter Politiker wollen sich dafür einsetzen, dass zumindest das Möbellager bestehen bleibt. Die Stadtverwaltung verhandelt mit möglichen neuen Trägern. Bis zu einer möglichen Übernahme soll das Möbellager erhalten bleiben. In dem Lager arbeiten 19 Frauen und Männer in sogenannten AGH-Maßnahmen, Arbeitsgelegenheiten, die helfen sollen, dem Tag Struktur zu geben und möglicherweise auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.

VHS-Trägerkommunen müssen sich einigen

Der Vertrag zur Auflösung des VHS-Bereichs Berufliche Bildung müsste demnach verändert werden – dazu müssten alle fünf Trägerkommunen an einem Strang ziehen. Außer Neustadt gehören Burgwedel, Garbsen, die Wedemark und Wunstorf dazu. In der Sitzung, die um 18 Uhr im Sitzungssaal, Nienburger Straße 31, beginnt, wollen Vertreter der Ratsmehrheit aus CDU, UWG und Grüne/Linke auch von einem Besuch der Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative ( BBI) berichten.

Von Kathrin Götze