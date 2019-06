Neustadt

Am Sonnabend, 8. Juni, findet in der Zeit von 9 bis 13 Uhr eine Fahrradcodierungsaktion der Polizei Neustadt am Heini-Nülle-Platz statt. Interessierte haben die Möglichkeit, ihr Rad mit einem Aufkleber registrieren zu lassen. Eine Gravur, wie sie bis Ende März 2015 üblich war, ist nicht mehr erforderlich. Anhand des Aufklebers ist es der Polizei bei wieder aufgefundenen Fahrrädern möglich, den Eigentümer zu ermitteln.

Ebenso können die Beamten bei einer Kontrolle zweifelsfrei feststellen, ob auch der Berechtigte mit dem Zweirad unterwegs ist. Damit die Räder codiert werden können, müssen die Eigentümer sowohl einen Eigentumsnachweis als auch ein Ausweisdokument mitbringen. Minderjährige benötigen eine Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mit kurzen Wartezeiten ist erfahrungsgemäß zu rechnen.

Von Mario Moers